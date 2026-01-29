Частина Києва досі без опалення: Кличко розповів, де немає тепла

Опалення / © iStock

Станом вечір 29 січня у Києві відсутнє теплопостачання у 454 житлових будинках. Найскладніша ситуація спостерігається у Деснянському районі, зокрема на житловому масиві Троєщина.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Сьогодні, протягом дня, на Троєщині підключили до опалення перших понад 100 будинків», — повідомив Кличко.

Також запевнив, комунальники та енергетики продовжують ліквідовувати пошкодження мереж, які стали причиною відсутності теплопостачання.

Що відомо про ситуацію на Троєщині у Києві

Після масованої атаки на Київ 24 січня найбільше постраждала Троєщина. За даними влади, станом на 28 січня 737 житлових будинків столиці досі без тепла.

У разі тривалих морозів Троєщина може зіткнутися з новою критичною проблемою — замерзанням систем водопостачання та каналізації.

Через це мешканці Деснянського району в середу, 28 січня, вдалися до радикальних заходів: заблокували рух транспорту на місцевих автошляхах, щоб привернути увагу до критичної ситуації в районі — тривалої відсутності світла й опалення.