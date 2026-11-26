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- Київ
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Частина киян раптово залишилася без води: що трапилось, перелік адрес
У столиці зафіксували пошкодження водопровідної мережі, що призвело до локального відключення води.
У Києві через пошкодження водопровідної магістралі 26 листопада тимчасово без води залишилась частина будинків на вулиці Грушецькій та провулку Чугуївському.
Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.
На вул. Грушецькій, 14-А зафіксували пошкодження водопровідної магістралі діаметром 500 мм.
Через проведення аварійно-відновлювальних робіт постачання води тимчасово припинили за такими адресами:
пров. Чугуївський — 10, 12, 13, 13-А, 15, 17, 19;
вул. Грушецька — 14, 14-А, 14-Б, 14-В.
Для забезпечення мешканців питною водою автоцистерну направили до провулка Чугуївського, 13.
Наразі аварійні бригади працюють над усуненням пошкодження та відновленням водопостачання.
Нагадаємо, 25 листопада у «Київводоканалі» закликали жителів столиці максимально ощадливо використовувати воду, оскільки через російські атаки критична інфраструктура та обладнання водопостачання працюють із підвищеним навантаженням у надзвичайно складних умовах. Фахівці підтримують роботу мереж у звичному режимі — про запровадження обмежень чи графіків відключення води не повідомляли.