Відключення води / © Unsplash

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У Києві через пошкодження водопровідної магістралі 26 листопада тимчасово без води залишилась частина будинків на вулиці Грушецькій та провулку Чугуївському.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

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На вул. Грушецькій, 14-А зафіксували пошкодження водопровідної магістралі діаметром 500 мм.

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Через проведення аварійно-відновлювальних робіт постачання води тимчасово припинили за такими адресами:

пров. Чугуївський — 10, 12, 13, 13-А, 15, 17, 19;

вул. Грушецька — 14, 14-А, 14-Б, 14-В.

Для забезпечення мешканців питною водою автоцистерну направили до провулка Чугуївського, 13.

Наразі аварійні бригади працюють над усуненням пошкодження та відновленням водопостачання.

Нагадаємо, 25 листопада у «Київводоканалі» закликали жителів столиці максимально ощадливо використовувати воду, оскільки через російські атаки критична інфраструктура та обладнання водопостачання працюють із підвищеним навантаженням у надзвичайно складних умовах. Фахівці підтримують роботу мереж у звичному режимі — про запровадження обмежень чи графіків відключення води не повідомляли.

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