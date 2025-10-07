Бив, знущався та виганяв на вулицю взимку: на Київщині вітчим довів 13-річну падчерку до самогубства

Дівчинка плаче / © pixabay.com

На Київщині прокуратура повідомила про підозру вітчиму у доведенні 13-літньої падчерки до самогубства. Чоловік бив, знущався та виганяв дівчинку на вулицю взимку.

Про це повідомила Київська обласна прокуратура у Facebook.

За даними слідства, 39-річний підозрюваний, проживаючи разом із цивільною дружиною та її дітьми, упродовж кількох років жорстоко поводився із падчеркою — принижував її, ображав нецензурними словами, змушував виконувати хатню роботу, доглядати за молодшими дітьми, позбавляючи можливості нормально навчатися та відпочивати.

Чоловік неодноразово вчиняв щодо дитини психологічне насильство, виганяв її з дому взимку без верхнього одягу, публічно принижував і висловлював намір віддати до дитячого будинку.

Дівчинка перебувала у матеріальній залежності від вітчима, оскільки саме він забезпечував родину фінансово.

Постійне приниження, страх і беззахисність призвели до важких психологічних наслідків, у результаті чого дитина вчинила самогубство.

Судово-медична експертиза підтвердила, що смерть настала від механічної асфіксії внаслідок повішення.

Вітчима підозрюють у доведенні до самогубства 13-річної падчерки / © Київська обласна прокуратура

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Досудове розслідування триває.

