ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
27
Час на прочитання
1 хв

Бив, знущався та виганяв на вулицю взимку: на Київщині вітчим довів 13-річну падчерку до самогубства

Постійне приниження, страх і беззахисність призвели до важких психологічних наслідків, у результаті чого дитина вчинила самогубство.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Дівчинка плаче

Дівчинка плаче / © pixabay.com

На Київщині прокуратура повідомила про підозру вітчиму у доведенні 13-літньої падчерки до самогубства. Чоловік бив, знущався та виганяв дівчинку на вулицю взимку.

Про це повідомила Київська обласна прокуратура у Facebook.

За даними слідства, 39-річний підозрюваний, проживаючи разом із цивільною дружиною та її дітьми, упродовж кількох років жорстоко поводився із падчеркою — принижував її, ображав нецензурними словами, змушував виконувати хатню роботу, доглядати за молодшими дітьми, позбавляючи можливості нормально навчатися та відпочивати.

Чоловік неодноразово вчиняв щодо дитини психологічне насильство, виганяв її з дому взимку без верхнього одягу, публічно принижував і висловлював намір віддати до дитячого будинку.

Дівчинка перебувала у матеріальній залежності від вітчима, оскільки саме він забезпечував родину фінансово.

Постійне приниження, страх і беззахисність призвели до важких психологічних наслідків, у результаті чого дитина вчинила самогубство.

Судово-медична експертиза підтвердила, що смерть настала від механічної асфіксії внаслідок повішення.

Вітчима підозрюють у доведенні до самогубства 13-річної падчерки / © Київська обласна прокуратура

Вітчима підозрюють у доведенні до самогубства 13-річної падчерки / © Київська обласна прокуратура

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Києві чоловік довів до самогубства 18-річного хлопця своєї падчерки. Хлопець вистрибнув з балкона багатоповерхівки.

Дата публікації
Кількість переглядів
27
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie