"Буковель" у Києві: де покататися на лижах і скільки це коштує

Лижник / © Associated Press

Зимовий відпочинок традиційно асоціюється з поїздками в гори, проте мешканці столиці мають альтернативу, яка не потребує тривалого планування та далекої дороги. У Києві функціонують локації, що дозволяють відчути драйв від спуску.

Про це пише «24 Канал».

Однією з найпопулярніших локацій залишається гірськолижний комплекс «Протасів Яр», що розташований неподалік центру міста. Комплекс функціонує з 1998 року і є базою для тренувань олімпійських збірних України.

Інфраструктура розрахована як на професіоналів, так і на тих, хто вперше стає на лижі чи сноуборд. До послуг відвідувачів:

Чотири траси різної складності, де найдовша сягає 500 метрів, а перепад висот становить до 80 метрів.

Два витяги: одномісний бугельний та двомісний буксирувальний, який веде до складнішої траси.

Лижна школа, де працюють кваліфіковані інструктори.

Пункти прокату необхідного спорядження.

Ресторан, де можна відпочити після фізичних навантажень.

Цінова політика сезону

Вартість відпочинку залежить від дня тижня та обраних послуг.

Скіпаси та витяги:

Три години катання: 450 грн у будні та 550 грн у вихідні/святкові дні.

Разовий підйом: 45 грн у будні, 55 грн у вихідні.

Діти до 6 років користуються витягами безкоштовно.

Послуги інструктора та прокат:

Індивідуальне заняття з інструктором коштує 1000 грн за годину.

Прокат спорядження на час заняття: 400 грн для дорослого, 300 грн для дитини.

Оренда спорядження на цілий день обійдеться у 600 грн.

Графік роботи та логістика

Комплекс приймає відвідувачів щодня з 10:00 до 21:00. Винятком є понеділок, коли відкриття відбувається о 12:00.

Дістатися до «Протасового Яру» можна як власним авто, так і громадським транспортом. Локація розташована неподалік НСК «Олімпійський».

Від метро «Олімпійська»: маршрутні таксі №495, №450, тролейбус №40.

Від метро «Вокзальна»: маршрутне таксі №198.

Які ще є місця

Окрім «Протасового Яру», кияни можуть відвідати Goloseev Ski Park на схилі Голосіївського парку. Тут також функціонує лижна школа та прокат. Вартість одного підйому становить 50 грн у будні та 60 грн у вихідні дні.

Для тих, хто шукає безкоштовні варіанти для катання (переважно на санчатах), доступні схили на Лисій горі, у Гідропарку та біля території Музею історії України у Другій світовій війні.

