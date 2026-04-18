Буянив ще три роки тому: київський терорист нападав і раніше на людей у магазині (відео)

«Поїхав» головою чи готував розправу: нові деталі про стрільця , який влаштував бійню у Києві

Терорист Дмитро Васильченков, який сьогодні, 18 квітня, взяв в заручники покупців супермаркету в Голосіївському районі та який вбив 6 і поранив десятьох людей включно з дитиною, декілька років тому здійснив напад в іншому супермакеті столиці.

ТСН.ua дізнався ексклюзивні подробиці, розшукав потерпілого від минулих дій Васильченкова та поспілкувався з постраждалим. Жертву київського терориста звати Платон В.

У коментарі для ТСН.ua пан Платон розповів наступне:

«Це було у 2023 році у магазині „АТБ“ на ВДНГ у Києві. Я стояв у черзі біля каси. Цей чоловік підійшов, став поза чергою перед мною та перед ще декількома людьми. Він почав пробивати на касі свої товари. Я зробив йому зауваження, а він почав кидатися на мене, лаятися. Я почав записувати це на відео. Після цього він вибив телефон з моїх рук, пошкодив мені праву руку. Розбив телефон. Все це було зафіксоване на камерах „АТБ“. Потім була кримінальна справа проти цього чоловіка».

До цього Платон додає, що ще тоді, у 2023 році Васильченков виглядав агресивною людиною.

«Але коли була очна ставка, він намагався виглядати добрим. Згадувалось, що він народився у Москві. Здається, у нього був російський паспорт. Є чутки, що до того, як піти стріляти у людей в Києві, він спалив свою квартиру. Не знаю, можливо, він ще більше „поїхав“ після тієї ситуації…»

Резюмуючи, Платон В. надав для ТСН.ua відео, на якому, за його даними, Дмитро Васильченков нападає на нього в супермаркеті декілька років тому.

За даними джерел ТСН.ua у правоохоронних органах, стрілянину у київському супермаркеті Дмитро Васильченков влаштував за три дні до свого дня народження — 21 квітня йому мало виповнитись 58 років.

Стрілянина у Києві: останні новини

Нагадаємо, сьогодні, 18 квітня, у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях просто посеред вулиці і у супермаркеті.

Зловмисника ліквідували під час штурму.

За попередніми даними, ім’я підозрюваного — Дмитро Васильченков. Повідомляється, що він народився 21 квітня 1968 року в Москві.

Президент Володимир Зеленський відреагував на цей цинічний і моторошний злочин.

Сусідка розповіла, що стрілець роками жив поруч із нею, не викликаючи жодних підозр.