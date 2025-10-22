Будинок загорівся миттєво: з’явились деталі про вбивство дроном жінки з дітьми на Київщині (фото)

Загиблі через атаку на Київщину жінка та двоє дітей / © Очільник Зазимської громади Віталій Крупенко

Під час атаки на Київську область у ніч проти 22 жовтня через влучання російського дрона у будинок у селі Погреби загинули місцева мешканка Антоніна, її шестимісячна донька Аделіна та племінниця Анастасія. Від вибуху будинок миттєво охопила пожежа.

Про це на повідомив очільник Зазимської громади Віталій Крупенко.

Влучання ворожого дрона по будинку у селі Погреби Броварського району Київщини сталося о 6:57.

«Він поцілив саме в ту кімнату, де перебували Зайченко Антоніна Володимирівна (1987 р. н.), її маленька донечка Негода Аделіна Ярославівна, якій було лише 6 місяців і 10 днів, та племінниця Негода Анастасія Романівна, 12-річна учениця Погребського ліцею», — йдеться в повідомленні Крупенка.

Він зазначив, що жінка та діти згинули внаслідок вибуху та пожежі, адже «будинок миттєво охопило полум’я».

У сусідній кімнаті перебували батьки Ярослава — чоловіка Антоніни. Вони залишилися живими.

Хоча на допомогу прибігли сусіди, оперативно прибули пожежні команди громади та броварські рятувальники, врятувати Антоніну, Аделіну та Анастасію, на жаль, не вдалося.

Нагадаємо, через російську атаку на Київську область 22 жовтня загинуло четверо людей, двоє з яких — діти. Раніше повідомлялося, що у селі Погреби від влучання ворожого дрона у приватний будинок загинули жінка 1987 року народження, шестимісячне немовля та 12-річна дівчинка. Їхні тіла знайшли на місці пожежі. Четвертий загиблий — чоловік із Броварського району 1987 року народження.