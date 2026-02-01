ТСН у соціальних мережах

Будинок тиждень без опалення: у Києві жінка зв’язала светри для собак, аби ті не замерзли (відео)

Через відсутність опалення у будинку мешканка Києва допомогає хвостатим зігрітися за допомогою одягу.

Катерина Сердюк
Собака взимку

Собака взимку / © Associated Press

Киянка Наталя, яка мешкає у Солом’янському районі, розповіла про те, як зігріває собак. У будинку вже 7 днів немає опалення.

Про це пише «КИЇВ24».

Щоб зігріти песиків, жінка зв’язала їм светрики та надягнула капелюшки.

«Для собачок придумали такі одежинки. Вони гладкошерсті, тому мерзнуть», — розповіла жінка.

Нагадаємо, станом на ранок 1 лютого без тепла залишалося близько 1000 житлових будинків. Комунальники й енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки аварії та повернути опалення до осель киян.

Також згодом додали, що від учорашнього вечора опалення відновили у більш ніж 2 700 житлових будинках. Водночас, станом на 15:00 1 лютого, без тепла залишаються ще 693 будинки. Частина з них постраждала після останнього ворожого обстрілу.

