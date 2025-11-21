Буде більше світла: у Києві оновили графіки

Відключення світла

Реклама

У Києві оновили графіки відключення світла.

Згідно з новими графіками ДТЕК, у столиці світла буде більше.

Оновлені графіки

▪️Група 1.1: 00:00 до 00:30; 07:00 до 11:30; 17:30 до 21:30.

Реклама

▪️Група 1.2: 00:00 до 04:00; 07:00 до 10:00; 17:30 до 21:30.

▪️Група 2.1: 00:00 до 00:30; 07:00 до 10:00; 17:30 до 21:30.

▪️Група 2.2: 00:00-00:30; 08:00-11:30; 17:30-21:30.

▪️Група 3.1: 00:00-04:00; 06:00-07:30; 10:30-14:30; 21:00–24:00.

Реклама

▪️Група 3.2: 00:00-07:30; 10:30-14:30; 21:00–24:00.

▪️Група 4.1: 00:00-04:00; 06:00-07:30; 10:30-14:30; 21:00–24:00.

▪️Група 4.2: 00:00-04:00; 10:30-14:30; 21:00–24:00.

▪️Групи 5.1 и 5.2: 03:30-11:00; 14:00–18:00.

Реклама

▪️Групи 6.1 и 6.2: 03:30-11:00; 14:00–18:00.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як правильно використовувати зарядну станцію, щоб вона не вибухнула.