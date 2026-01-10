Різке похолодання в Україні / © Reuters

Реклама

Повторення у Києві такої ж комунальної катастрофи, яка сталася в Алчевську узимку 2006 року, можливе тільки локально — в окремих будинках, але аж ніяк не в цілому місті.

На цьому наголосив заступник директора Асоціації енергетичних і природних ресурсів України Андрій Закревський в ефірі телеканалу «Київ24».

Він нагадав, що 20 років тому в Алчевську через аномальні морози система опалення міста просто «замерзла»: вода в трубах перетворилася на лід, а самі труби розірвалися.

Реклама

За словами Закревського, повторення «Алчевського сценарію» в Києві можливе щонайбільше у 10% житлового фонду, але навіть в цьому є великі сумніви.

«Взагалі я впевнений, що його [„Алчевського сценарію“] не відбудеться… Якісь конкретні будинки — це, от, може бути», — додав експерт.

При цьому він звернув увагу, що такої катастрофи не сталося б і 2006 року в Алчевську, якби тоді були дотримані норми і при охолоджені стін у будинках до +5°C із системи опалення спустили б воду.

Нагадаємо, раніше депутат Київради Андрій Вітренко пояснив, що злив води з систем опалення у Києві не означає тривалого відключення теплопостачання в будинках киян. Це звичайна технічна процедура для проведення аварійно-ремонтних робіт під час морозів.