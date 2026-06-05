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- Київ
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Бризкали газом та били руками: у Києві судитимуть працівників ТЦК, які напали на ветерана на протезах
Правоохоронці оголосили підозру військовослужбовцю Шевченківського ТЦК та члену добровольчого формування за напад і побиття ветерана під час перевірки документів на вулиці Стеценка у Києві.
У Києві правоохоронці повідомили про підозру двом учасникам групи оповіщення, які вчинили напад на ветерана на протезах під час перевірки військово-облікових документів.
Про це повідомила поліція Києва.
Резонансний інцидент стався ще 21 травня у Шевченківському районі столиці. Як встановило досудове розслідування, конфлікт виник увечері на вулиці Стеценка, де група оповіщення Шевченківського РТЦК та СП зупинила автомобіль для перевірки документів водія.
Газ та удари руками: як розгортався конфлікт
За даними слідства, під час спілкування між учасниками групи оповіщення та водієм, який виявився ветераном, спалахнула суперечка щодо проходження військової служби. Конфлікт швидко переріс у фізичне насильство. 35-річний військовослужбовець ТЦК завдав ветерану декілька ударів руками по тілу. 38-річний член добровольчого формування територіальної громади (ДФТГ) застосував проти ветерана сльозогінний газ.
«Відповідно до висновку судово-медичної експертизи, отримані потерпілим ушкодження у вигляді синців належать до категорії легких тілесних ушкоджень», — зазначили в поліції Києва.
Що загрожує нападникам
Дізнавачі Шевченківського управління поліції за процесуального керівництва прокуратури офіційно оголосили фігурантам про підозру.
Дії представника ТЦК та члена ДФТГ кваліфіковано за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження). Наразі досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють усі обставини події.
Нагадаємо, у Шевченківському районі столиці 21 травня представники групи оповіщення побили чинного військового з інвалідністю І групи Артема Мороза, змусивши його дружину під погрозами видалити запис нападу.
У Київському міському ТЦК підтвердили факт конфлікту із застосуванням фізичної сили та заявили про службове розслідування.