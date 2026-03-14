Бровари у вогні: місцеві жителі розповіли про пережиту атаку РФ

Наслідки ворожих ударів. Фото: Доброносов / © Телеграф

У ніч проти суботи, 14 березня, російські війська масовано атакували Київську область ракетами та БПЛА.

У Вишгородському районі внаслідок удару спалахнули складські приміщення, а також було пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.

У Броварах люди просто вибігали з будинків під час атаки. Там горять будинки людей.

«Так, ми встигли. Потрапили туди в сараї. „Шахед“ прилетів», — сказала жителька кореспонденту «Телеграф».

Наслідки ворожих ударів. Фото: Доброносов

Нагадаємо, росіяни у ніч проти 14 березня здійнили масовану ракетно-дронову атаку на Київ та Київську область. Спочатку били ударними дронами, ближче до ранку — гіперзвуковими та балістичними ракетами.

За останніми даними, в області четверо осіб загинули, ще десятеро постраждали.