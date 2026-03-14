Бровари у вогні: місцеві жителі розповіли про пережиту атаку РФ
Росія масовано атакувала Київщину дронами та ракетами.
У ніч проти суботи, 14 березня, російські війська масовано атакували Київську область ракетами та БПЛА.
У Вишгородському районі внаслідок удару спалахнули складські приміщення, а також було пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.
У Броварах люди просто вибігали з будинків під час атаки. Там горять будинки людей.
«Так, ми встигли. Потрапили туди в сараї. „Шахед“ прилетів», — сказала жителька кореспонденту «Телеграф».
Нагадаємо, росіяни у ніч проти 14 березня здійнили масовану ракетно-дронову атаку на Київ та Київську область. Спочатку били ударними дронами, ближче до ранку — гіперзвуковими та балістичними ракетами.
За останніми даними, в області четверо осіб загинули, ще десятеро постраждали.