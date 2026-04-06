"Бронювання" в ДТЕК та "Укрзалізниці": у Києві шахрайка продавала фейкові робочі місця

Шахрайка із соцмереж / © Прокуратура Києва

Реклама

Мешканка Києва обіцяла чоловікам офіційне працевлаштування зі звільненням від мобілізації, але після отримання грошей на криптогаманець зникала. Серед її «пропозицій» були також фальшиві волонтерські посвідчення для виїзду за кордон.

Пр це повідомила Київська міська прокуратура у Telegram.

За даними відомства, 27-річна підозрювана розгорнула схему в соціальних мережах. Вона запевняла клієнтів, що має зв’язки для їхнього влаштування у стратегічно важливі компанії — «Укрзалізницю» або групу ДТЕК, що гарантувало б їм автоматичне бронювання.

Реклама

Крипта на маму та тисячні аванси

Щоб не залишати прямих слідів, зловмисниця вимагала перераховувати аванс у криптовалюті. Гаманець був відкритий на ім’я її матері. Слідством задокументовано два епізоди: 50 тисяч гривень авансу за обіцянку «бронювання» через працевлаштування, 40 тисяч гривень за виготовлення посвідчення волонтера для втечі за кордон.

Щойно кошти опинялися на рахунку, «агентка з кадрів» блокувала клієнтів і припиняла будь-яке спілкування.

Що загрожує підозрюваній?

Подільська окружна прокуратура вже повідомила жінці про підозру у шахрайстві, вчиненому повторно (ч. 4 ст. 190 КК України). До розслідування залучили кіберполіцію та оперативників Держприкордонслужби.

Тепер «бізнесвумен» загрожує до восьми років позбавлення волі. Наразі правоохоронці встановлюють, чи були інші жертви цієї схеми.

Реклама

