БпЛА влучив по приватній клініці в Києві: є загиблий та поранені
Унаслідок ворожої атаки у столиці загинув чоловік. На місці влучення працювали рятувальники та правоохоронці.
Уночі проти 5 січня Росія атакувала Україну «Шахедами» та балістичними ракетами. Внаслідок руйнувань лікарні у Києві загинула людина.
Про деталі повідомили мер столиці Віталій Кличко та поліція.
Влучення зазнав приватний медичний заклад. Багато пацієнтів там перебували на стаціонарному лікуванні, а загалом з лікарні евакуювали 70 людей.
«Із 26 пацієнтів приватної клініки в Оболонському районі, куди сталося влучання внаслідок атаки ворога, 16 перевезли в комунальні лікарні столиці. Наразі четверо постраждалих внаслідок влучання в приватний медичний заклад столиці. Двоє з них у важкому стані», — йдеться у повідомленні.
За даними поліції, станом на 07:15 відомо про загибель чоловіка 1995 року народження, який перебував на стаціонарному лікуванні. Серед постраждалих — 42-річна жінка, допомогу їй надали на місці, а також двоє жінок 77 та 97 років — іх госпіталізовано.
Поліцейські працюють на місці влучання та документують наслідки ворожої атаки.
Нагадаємо, в Оболонському районі після влучання загорівся другий поверх чотириповерхового медзакладу, за попередньою інформацією, із стаціонарним відділенням, яке працює. Пожежу загасили. Участь у ліквідації наслідків атаки взяли близько пів сотні рятувальників.