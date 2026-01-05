ТСН у соціальних мережах

БпЛА влучив по приватній клініці в Києві: є загиблий та поранені

Унаслідок ворожої атаки у столиці загинув чоловік. На місці влучення працювали рятувальники та правоохоронці.

Анастасія Павленко
Росіяни завдали удару по Києву

Росіяни завдали удару по Києву / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Уночі проти 5 січня Росія атакувала Україну «Шахедами» та балістичними ракетами. Внаслідок руйнувань лікарні у Києві загинула людина.

Про деталі повідомили мер столиці Віталій Кличко та поліція.

Влучення зазнав приватний медичний заклад. Багато пацієнтів там перебували на стаціонарному лікуванні, а загалом з лікарні евакуювали 70 людей.

«Із 26 пацієнтів приватної клініки в Оболонському районі, куди сталося влучання внаслідок атаки ворога, 16 перевезли в комунальні лікарні столиці. Наразі четверо постраждалих внаслідок влучання в приватний медичний заклад столиці. Двоє з них у важкому стані», — йдеться у повідомленні.

За даними поліції, станом на 07:15 відомо про загибель чоловіка 1995 року народження, який перебував на стаціонарному лікуванні. Серед постраждалих — 42-річна жінка, допомогу їй надали на місці, а також двоє жінок 77 та 97 років — іх госпіталізовано.

Поліцейські працюють на місці влучання та документують наслідки ворожої атаки.

Нагадаємо, в Оболонському районі після влучання загорівся другий поверх чотириповерхового медзакладу, за попередньою інформацією, із стаціонарним відділенням, яке працює. Пожежу загасили. Участь у ліквідації наслідків атаки взяли близько пів сотні рятувальників.

