БпЛА над Києвом рухаються у бік Видубичів: у передмісті працює ППО — Кличко
У Києві зафіксовано рух ворожих безпілотників у напрямку Видубичів. У передмісті столиці працюють сили протиповітряної оборони, мешканців закликають негайно перебувати в укриттях.
У ніч проти 24 березня у столиці зафіксовано рух ворожих безпілотних літальних апаратів.
За словами мера Києва Віталія Кличка, БпЛА прямують у бік Видубичів.
У передмісті Києва вже працюють сили протиповітряної оборони.
Міська влада закликає мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та негайно пройти до найближчих укриттів.
Інформація щодо можливих наслідків атаки уточнюється.
Нагадаємо, що раніше РФ підняла в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95: коли може бути ракетний удар
Виліт найімовірніше, бойовий, тому цієї ночі є загроза масованого ракетного удару.