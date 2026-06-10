Bolt назавжди заблокував водія, який збив 4 людей у Києві: у компанії зробили заяву

ДТП 5 червня у Києві / © ДСНС

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Компанія Bolt назавжди заблокувала водія, який став учасником смертельної ДТП на Караваєвих дачах у Києві.

Про це повідомив генеральний менеджер Bolt в Україні Сергій Павлик, пише «КИЇВ24».

У компанії підтвердили, що водій автомобіля Mercedes на момент аварії мав активний доступ до платформи та виконував поїздку з пасажиркою.

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Після трагедії Bolt переглянув свої внутрішні правила безпеки. Відтепер водії підлягатимуть довічному блокуванню, якщо отримають щонайменше дві скарги від користувачів щодо перевищення швидкості або небезпечного керування.

Смертельна ДТП на Чоколівському бульварі — останні новини

У Києві внаслідок трагічної дорожньо-транспортної пригоди загинула працівниця дитячого садка Ірина Лазарєва. Аварія сталася 5 червня 2026 року на Чоколівському бульварі в районі Караваєвих дач. У закладі, де працювала жінка, повідомили, що її смерть стала важкою втратою для всього колективу. Колеги згадують Ірину як щиру, добру та чуйну людину, яку поважали дорослі й щиро любили діти.

Кабмін готує комплекс рішень для посилення безпеки дорожнього руху після резонансної смертельної ДТП у Києві. Зокрема, планується запровадити жорсткіші покарання для водіїв, які систематично порушують ПДР і перевищують швидкість. Також уряд хоче вдосконалити систему фіксації порушень — як автоматичну, так і неавтоматичну. Окремо розглядається врегулювання використання електросамокатів та іншого легкого електротранспорту.

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