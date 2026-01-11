Блокування доріг не допоможе: на Київщині звернулися до громадян через відключення світла

Відключення світла

Жителів Київської області закликали не перекривати дороги через тривалу відсутність електропостачання, адже такі дії не пришвидшують роботу енергетиків. Фахівці працюють без перерви в складних погодних умовах, щоб якнайшвидше повернути світло в кожен населений пункт, зокрема й у віддалені громади.

Про це повідомляє КОВА.

«Перекриття доріг і блокування руху ніяк не пришвидшить відновлення світла. Наші енергетики працюють безупинно, у складних морозних умовах, щоб якнайшвидше підключити всі будинки, кожну домівку в найвіддаленішому куточку регіону», — акцентував гоова відомства Микола Калашник.

Мешканців закликають до розуміння

У повідомленні наголошується, що ситуація складна через масовані атаки ворога на енергетичну інфраструктуру, які збіглися з сильними морозами та негодою. Через це цього тижня зафіксовано велику кількість аварійних відключень, ліквідація яких триває цілодобово.

Калашник, який мешкає на Лівобережжі, наголошує: він добре розуміє обурення людей. Екстрені відключення торкнулися і столиці, зокрема — Лівобережжя Києва, де в багатьох квартирах нині немає світла й тепла.

«Аварійних відключень цього тижня через масовані атаки ворога, який зухвало користується часом, враховуючи серйозні негоди, дуже багато, і робота над ними триває цілодобово. У цей час особливо важливо зберігати спокій і триматися разом», — зазначає він.

За словами посадовців, усі звернення мешканців перебувають на контролі, а жодну громаду не залишать сам на сам із проблемою. До кінця дня електропостачання планують відновити в усіх великих і малих населених пунктах області, хоча можливі поодинокі локальні аварії.

Станом на зараз електроенергію вже повернули приблизно 5 тисячам родин, а без світла залишаються близько 25 тисяч абонентів. Роботи з відновлення тривають.

Мешканців області закликають зберігати спокій, підтримувати одне одного та діяти злагоджено, адже лише разом можна подолати наслідки атак і негоди.

Раніше йшлося про те, що у Київській області після атак РФ у великої кількості жителів немає світла.

Енергетикам вдалося відновити постачання понад 370 тисячам родин. Однак погодні умови й надалі суттєво ускладнюють ситуацію.

«Над відновленням електропостачання в області цілодобово працюють 187 бригад енергетиків, які усувають пошкодження. Наразі без електропостачання залишаються майже 30 тисяч родин у населених пунктах області. Найскладніша ситуація зберігається у Обухівському, Фастівському та Бучанському районах», — зазначив Калашник.