Блекаути, відсутність тепла й води: Чмут пояснив, до чого готуватися киянам узимку

Чмут закликав киян шукати житло не в Києві / © iStock

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Енергетична інфраструктура Києва безперервно потерпає від російських атак, і ще торік балансувала на межі повного виснаження. Оцінити, як саме місто здолає нову зиму, наразі надзвичайно складно, однак мешканцям Києва радять не зволікати й заздалегідь підготувати альтернативні плани дій на випадок, якщо жити у власних домівках стане неможливо.

Про це заговорив очільник благодійного фонду «Повернись живим» і військовий аналітик Тарас Чмут для Deutsche Welle.

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Киян закликали знайти запасні варіанти житла на зиму

За його спостереженнями, чергова хвиля осінніх обстрілів енергетики вже стартувала. І те, як пройде зима, залежить від багатьох факторів. Зокрема, від Росії, міжнародних партнерів, можливих домовленостей про енергетичне перемир’я тощо.

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Він детально описав ймовірні сценарії того, як саме може виглядати криза в мегаполісі. Оскільки Київ разом із прилеглою агломерацією займає величезну територію, наслідки атак не будуть однаковими для всіх. І поки одні будинки залишатимуться з електроенергією, водою та робочою каналізацією, інші можуть повністю втратити базові комунальні послуги.

«Якщо у вас є водопостачання і каналізація, є тепло, то, в принципі, без світла можна жити. Якщо у вас немає тепла — те, що ми бачили минулого року, — стає важко, а подекуди і неможливо жити. Коли у вас зупиняються каналізація і водопостачання, стає неможливо жити гарантовано. І різні райони Києва, різні житлові комплекси, різні будівлі мають різні системи, які це все регулюють», — каже Тарас Чмут.

На його думку, саме тому Київ не буде паралізований на 100%. Однак найгірша ситуація може статися саме в окремих житлових масивах.

Такий локальний колапс може створити серйозний соціальний та логістичний виклик для всієї столиці. Адже десятки тисяч людей доведеться в разі чого кудись переселити і допомогти їм. Оскільки минула зима для Києва була дуже важкою, киян закликають готуватися до гіршого сценарію, аніж було торік.

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Як один із кроків мінімізації ризиків, Чмут пропонує киянам розглянути варіант тимчасового переїзду за межі міста або до регіонів. Те саме він радить і своїй команді, яку закликає працювати дистанційно та виїжджати в регіони, і не винаймати квартири у Києві.

За його словами, у фонді орієнтуються на найгірший розвиток подій, за якого електропостачання, тепло та вода можуть бути відсутні протягом двох місяців.

«У цілому це складна задача і велика проблема, адже зрозуміло, що не можна взяти і просто переїхати. У людей робота, школи, садочки, рідні. Утім, сидіти і чекати, що якось воно буде, — це дуже поганий сценарій. (…) Коли вся система водопостачання в будівлі лусне, її треба повністю міняти, а це пів року — рік роботи. І при всьому бажанні вже нічого з цим не зробити. І взимку переїжджати, напевно, важче, ніж зараз, коли є достатньо часу подумати про це, подумати про можливі сценарії і щось для цього зробити», — фіналізував Чмут.

КМДА закликала киян зробити запаси води та їжі

Нагадаємо, КМДА закликає мешканців столиці заздалегідь підготуватися до можливих перебоїв з електро-, водо- й теплопостачанням через посилення російських обстрілів енергетичної інфраструктури.

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Хоча енергетики та комунальні служби працюють цілодобово для ліквідації наслідків атак, киянам радять сформувати базові запаси щонайменше на три доби та регулярно стежити за офіційними повідомленнями міської влади.

Там рекомендують зробити запас і розрахувати на добу 3 літри питної води та 10–12 літрів технічної води на людину, а також запасти продукти тривалого зберігання, які не потребують готування. До додаткових заходів підготовки належать заряджання павербанків і портативних станцій, купівля альтернативних джерел світла, утеплення оселі для збереження тепла та використання світловідбивальних елементів на одязі на неосвітлених вулицях.

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