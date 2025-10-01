ТСН у соціальних мережах

Київ
601
2 хв

Блекаути в Києві: у Раді відверто сказали, чи буде "катастрофа"

Відключення світла у Києві у разі російських атак можливі, але блекаут малоймовірний.

Ірина Лаб'як
Блекаут

Блекаут / © ТСН.ua

Попри російські атаки на енергетику України, блекаутів, катастрофи не буде. Можливі лише обмеження світла. А киянам треба хвилюватися в останню чергу.

Про це перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко розповів у ефірі телеканалу «Київ24».

Висловлюючись про загрозу для ситуації зі світлом у Києві, нардеп сказав, що ситуація з електропостачанням у місті залежатиме від того, наскільки будуть захищені енергетичні об’єкти.

«Киянам треба хвилюватися в останню чергу. В порівнянні з Харковом, Сумською областю, Одесою, тут Київ дуже захищений, так як ніхто. Давайте правді в очі дивитися. Ключовий захист протиповітряної оборони — саме над Києвом. Так, я розумію, що і атаки найпотужніші, але дуже важко і непросто ворогу атакувати Київ, бо тут збивають дуже багато», — розповів Кучеренко.

Водночас він констатував, що столиця безумовно є залежною від зовнішнього живлення. Київ є дефіцитним з погляду електроенергії, тобто не генерує стільки електроенергії, скільки споживає.

«Він (Київ — ред.) залежить дуже і від станції, яка неподалік від нас, ви знаєте, про яку ми говоримо станцію, вона атакується постійно. Він отримує значною мірою електроенергію від двох атомних станцій — Рівненської і Хмельницької через лінії електропередач НЕК „Укренерго“. Тому Київ залежить від того, наскільки будуть захищені саме ось ці об’єкти НЕК „Укренерго“, які забезпечують живлення і передачу електроенергії від цих потужних генерацій», — пояснив народний депутат.

Він висловив переконання, що «катастрофи не буде».

«Але ще раз хочу сказати — катастрофи не буде. Буде те, що можуть бути графіки, те, що можуть бути обмеження. Якщо будуть дійсно наслідки від цих ударів — абсолютно можливо», — розповів Кучеренко.

Нагадаємо, раніше експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев запевнив, що в Україні не буде блекаутів, але можливі тимчасові аварійні відключення світла внаслідок російських обстрілів. Україна має запас потужності, обладнання, а також можливостей для передавання та розподілу електроенергії.

