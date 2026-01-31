Блекаут в Україні: Кличко розповів, чи запустять метро

Метро / © Українська правда

У Києві поступово відновлюють роботу метрополітену на всіх трьох лініях після аварійної ситуації, що виникла в енергосистемі України 31 січня.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, вже заживлено ключові об’єкти критичної інфраструктури. Фахівці працюють над відновленням тиску в системах водопостачання та теплопостачання, щоб якомога швидше повернути послуги мешканцям міста.

За інформацією КМДА, наразі поїзди курсують на двох лініях: синя лінія працює на маршруті «Героїв Дніпра» — «Теремки», а зелена — між станціями «Червоний Хутір» і «Сирець». Інтервали руху становлять близько 6 хвилин на зеленій лінії та 13–15 хвилин на синій. На червоній лінії тривають завершальні перевірки систем безпеки після подачі електроенергії.

Що відомо про блекаут в Києві

Нагадаємо, внаслідок аварійної ситуації в енергосистемі України в Києві було повністю зупинено рух поїздів на всіх трьох гілках столичного метрополітену. Через аварійну ситуацію з електропостачанням пасажири опинилися у темряві, а рух поїздів та ескалаторів було заблоковано. Також енергетичний колапс спричинив відключення води, світла та тепла у місті.

За словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, аварійні відключення стали наслідком технологічного порушення. О 10:42 одночасно відключилися лінія електропередачі 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови і лінія 750 кВ, що з’єднує західні та центральні регіони України. Це спричинило каскадне відключення, спрацювання автоматичних захистів на підстанціях та розвантаження енергоблоків АЕС.

За словами члена комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Сергія Нагорняка, для стабілізації енергосистеми та відновлення повної генерації атомних електростанцій енергетикам потрібно від 24 до 36 годин.