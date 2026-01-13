Блекаут в Києві: в Міненерго дали невтішний прогноз з відновлення електропостачання

Блекаут у столиці / © Associated Press

У Києві, внаслідок атаки РФ, склалася непрогнозована ситуація з електроенергією.

Про це сказав заступник міністра енергетики Микола Колісник 13 січня.

Він підтвердив, що нічні удари ворожої армії ускладнюють відновлення мереж.

«Аварійно-відновлені роботи тривають фактично цілодобово, попри складні погодні умови, для того, щоб якомога швидше стабілізувати і перейти в плановий графік. Але ситуація досить складна. Зараз ніяких прогнозів давати ми не можемо, оскільки ворог продовжує атаки», — сказав Колісник.

Зазначимо, що столиця потерпає від блекауту після масованого удару вночі: ТЕЦ пошкоджені, Лівий берег п’яту добу без опалення та світла. Супермаркети закриваються, температура в будинках — близько 16°C.

«Укренерго» запровадило аварійні відключення поверх погодинних графіків (ГПВ). Нічні графіки діють, денні — аварійні. Роботи тривають, але атаки зривають стабілізацію.

Нагадаємо, вранці 13 січня у столиці протягом кількох годин лунали сирени через загрозу атаки армією РФ. Ворожа армія атакувала Київ балістичними ракетами. Чергова тривога у столиці тривала від 04:15.

Додамо, що РФ вкотре здійсню атаку на енергетику. Зокрема, проблеми з електропостачанням виникли в Ірпіні, Бучі та Гостомелі, що у Київській області.

