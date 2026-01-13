ТСН у соціальних мережах

Блекаут в Києві: в Міненерго дали невтішний прогноз з відновлення електропостачання

Заступник міністра заявив, що прогнозів відновлення немає через атаки РФ. У місті запроваджено аварійні графіки, Лівий берег без світла.

Віра Хмельницька
Блекаут у столиці / © Associated Press

У Києві, внаслідок атаки РФ, склалася непрогнозована ситуація з електроенергією.

Про це сказав заступник міністра енергетики Микола Колісник 13 січня.

Він підтвердив, що нічні удари ворожої армії ускладнюють відновлення мереж.

«Аварійно-відновлені роботи тривають фактично цілодобово, попри складні погодні умови, для того, щоб якомога швидше стабілізувати і перейти в плановий графік. Але ситуація досить складна. Зараз ніяких прогнозів давати ми не можемо, оскільки ворог продовжує атаки», — сказав Колісник.

Зазначимо, що столиця потерпає від блекауту після масованого удару вночі: ТЕЦ пошкоджені, Лівий берег п’яту добу без опалення та світла. Супермаркети закриваються, температура в будинках — близько 16°C.

«Укренерго» запровадило аварійні відключення поверх погодинних графіків (ГПВ). Нічні графіки діють, денні — аварійні. Роботи тривають, але атаки зривають стабілізацію.

Нагадаємо, вранці 13 січня у столиці протягом кількох годин лунали сирени через загрозу атаки армією РФ. Ворожа армія атакувала Київ балістичними ракетами. Чергова тривога у столиці тривала від 04:15.

Додамо, що РФ вкотре здійсню атаку на енергетику. Зокрема, проблеми з електропостачанням виникли в Ірпіні, Бучі та Гостомелі, що у Київській області.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: У КИЄВІ - ХОЛОДНО та ТЕМНО! НАСЛІДКИ ДЕДАЛІ СТРАШНІШІ! ЯК ЗБЕРЕГТИ ТЕПЛО??

