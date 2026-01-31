ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
59
Час на прочитання
1 хв

Блекаут в Києві: що відбувалося під час повної зупинки метро (фото, відео)

Через аварійну ситуацію з електропостачанням пасажири опинилися у темряві, а рух поїздів та ескалаторів було заблоковано.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Метро Києва

Метро Києва / © ТСН

31 січня, столицю паралізував масштабний збій у роботі громадського транспорту. Рух поїздів на всіх трьох гілках Київського метрополітену було повністю зупинено.

Яка ситуація була у київському метро показала кореспондентка ТСН.ua Наталія Нагорна.

Блекаут в метро / © ТСН

Блекаут в метро / © ТСН

За свідченнями очевидців, на станціях частково або повністю зникло освітлення, платформи занурилися у темряву.

Блекаут в метро / © ТСН

Через зупинку ескалаторів люди змушені самотужки підійматися сходами на вихід, підсвічуючи собі шлях мобільними телефонами.

Блекаут в метро / © ТСН

Блекаут в метро / © ТСН

Міська влада оперативно відреагувала на надзвичайну подію. У Київській міській державній адміністрації (КМДА) офіційно заявили, що причиною колапсу стала проблема із зовнішнім електропостачанням.

Блекаут в метро / © ТСН

«Через зникнення напруги від зовнішніх живлячих центрів у метрополітені тимчасово призупинено рух поїздів і роботу ескалаторів», — йдеться у повідомленні КМДА.

Блекаут в метро / © ТСН

Блекаут в метро / © ТСН

Наразі енергетики та технічні служби метрополітену працюють над відновленням живлення.

Блекаут в метро / © ТСН

Про терміни відновлення руху поїздів міська влада пообіцяла повідомити додатково.

Блекаут в метро / © ТСН

Блекаут в метро / © ТСН

Нагадаємо, на подію відреагував президент України Володимир Зеленський. Він заслухав доповіді щодо аварійної ситуації в енергосистемі та повідомив, що усе необхідне на рівні української енергосистеми є, відбуваються відновлювальні роботи.

Наразі головне завдання держави — стабілізувати ситуацію найближчим часом.

Також за прогнозами фахівців «Міненерго», електропостачання повернеться протягом найближчих 2-3 годин.

Дата публікації
Кількість переглядів
59
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie