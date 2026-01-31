- Дата публікації
Блекаут в Києві: що відбувалося під час повної зупинки метро (фото, відео)
Через аварійну ситуацію з електропостачанням пасажири опинилися у темряві, а рух поїздів та ескалаторів було заблоковано.
31 січня, столицю паралізував масштабний збій у роботі громадського транспорту. Рух поїздів на всіх трьох гілках Київського метрополітену було повністю зупинено.
Яка ситуація була у київському метро показала кореспондентка ТСН.ua Наталія Нагорна.
За свідченнями очевидців, на станціях частково або повністю зникло освітлення, платформи занурилися у темряву.
Через зупинку ескалаторів люди змушені самотужки підійматися сходами на вихід, підсвічуючи собі шлях мобільними телефонами.
Міська влада оперативно відреагувала на надзвичайну подію. У Київській міській державній адміністрації (КМДА) офіційно заявили, що причиною колапсу стала проблема із зовнішнім електропостачанням.
«Через зникнення напруги від зовнішніх живлячих центрів у метрополітені тимчасово призупинено рух поїздів і роботу ескалаторів», — йдеться у повідомленні КМДА.
Наразі енергетики та технічні служби метрополітену працюють над відновленням живлення.
Про терміни відновлення руху поїздів міська влада пообіцяла повідомити додатково.
Нагадаємо, на подію відреагував президент України Володимир Зеленський. Він заслухав доповіді щодо аварійної ситуації в енергосистемі та повідомив, що усе необхідне на рівні української енергосистеми є, відбуваються відновлювальні роботи.
Наразі головне завдання держави — стабілізувати ситуацію найближчим часом.
Також за прогнозами фахівців «Міненерго», електропостачання повернеться протягом найближчих 2-3 годин.