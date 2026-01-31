ТСН у соціальних мережах

Київ
322
2 хв

Блекаут у Києві: з тунелів метро вивели майже півтисячі пасажирів (фото)

Наразі метрополітен відновив звичайний режим роботи на всіх трьох лініях.

Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Евакуація людей з заблокованих поїздів метро

Евакуація людей з заблокованих поїздів метро / © ДСНС

У Києві через аварійне знеструмлення було тимчасово зупинено метрополітен. Частина поїздів зупинилася безпосередньо в тунелях між станціями. Рятувальники спільно з правоохоронцями вивели з вагонів майже 500 людей.

Про це повідомило ДСНС.

Один із поїздів опинився приблизно за 100 метрів від станції «Вокзальна», ще один — майже за кілометр від «Видубичів». Пасажири залишалися у вагонах до прибуття допомоги.

«Рятувальники разом з правоохоронцями допомогли пасажирам безпечно дістатися станцій. Усього з вагонів було виведено 481 людину», — зазначили в ДСНС.

Наразі київський метрополітен повідомив про відновлення роботи у звичайному режимі на всіх трьох лініях.

Рух поїздів на червоній лінії між станціями «Лісова» — «Академмістечко» повністю відновлено. Потяги курсують з інтервалом близько шести хвилин.

Також у штатному режимі працює синя лінія — інтервали між поїздами відповідають графіку і становлять шість хвилин.

Раніше повідомлялося про відновлення руху поїздів метрополітену на зеленій гілці між станціями «Червоний Хутір» і «Сирець». Інтервали руху становили близько 6 хвилин.

Евакуація людей з заблокованих поїздів метро / © ДСНС

Що відомо про блекаут в Києві

Нагадаємо, через аварію в енергосистемі України в Києві повністю зупинився рух поїздів на всіх трьох лініях метрополітену. Через перебої з електропостачанням пасажири опинилися в темряві, було припинено роботу поїздів і ескалаторів. Крім того, збій призвів до відключень водопостачання, світла та тепла в столиці.

Міністр енергетики Денис Шмигаль пояснив, що аварійні відключення сталися через технологічне порушення. За його словами, о 10:42 одночасно вийшли з ладу лінія електропередачі 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови та лінія 750 кВ, яка поєднує західні й центральні регіони України. Це спричинило каскадне відключення, спрацювання систем автоматичного захисту на підстанціях і розвантаження енергоблоків атомних електростанцій.

Як зазначив член комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Сергій Нагорняк, для стабілізації роботи енергосистеми та повного відновлення генерації на АЕС фахівцям знадобиться від 24 до 36 годин.

322
