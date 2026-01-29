Блекаут чи холодні батареї: експерт попередив про головну загрозу для Києва

Київ. / © Associated Press

Київ не залишитися повністю без світла навіть за найгіршого сценарію, який може скластися через атаки РФ. Однак теплозабезпечення — це проблема.

Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в ефірі «КИЇВ24».

«За найгіршого сценарію певна кількість електроенергії буде доступною — насамперед від атомних блоків. Що стосується теплової генерації, то ситуація гірша. Ворог розуміє, що повністю він не зможе зруйнувати електрозабезпечення. Теплозабезпечення у містах-мільйонниках — це його ціль», — наголосив експерт.

З його слів, модульні мінікотельні — один із можливих виходів із ситуації. Втім, неможливо замістити Київські ТЕЦ повністю. Омельченко пояснює, що нині намагаються відновити те, що можна відновити, додає

«Єдине питання, наскільки довго це обладнання буде доходити до Києва і як довго воно буде монтуватися. Можливо, це відбудеться, коли вже наступить і весна», — додав він.

Нагадаємо, після останньою масованої атаки РФ Троєщина у Києві опинилася у критичному стані. Зокрема, через відсутність централізованого теплопостачання. Люди масово використовують обігрівачів та потужну побутової техніки, а тому це електромережі, які не розраховані на тривалі перевантаження, постійно виходять з ладу.