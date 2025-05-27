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- Київ
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Біля житлового будинку на Оболоні в Києві пролунав вибух: що відомо
В Оболонському районі Києва пролунав вибух — невідомий кинув навчальну гранату біля під’їзду. Поліція розслідує інцидент.
В Оболонському районі столиці 27 квітня стався вибух біля одного із під’їздів багатоповерхівки.
Інформація про подію надійшла сьогодні близько 19:10, повідомляє поліція Києва.
За попередньою інформацією від правоохоронців, невідомий викинув з вікна навчальну гранату, яка вибухнула біля входу в будинок.
В результаті інциденту жертв та постраждалих немає.
На місці події зараз працюють слідчі та оперативні групи Оболонського управління поліції разом із фахівцями-вибухотехніками.
Триває з’ясування деталей події та пошук особи, причетної до цього правопорушення.
Нагадаємо, у ніч проти 26 травня, армія РФ атакувала Київ ударними безпілотниками.