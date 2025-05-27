Біля житлового будинку на Оболоні в Києві пролунав вибух: що відомо

На місці події працюють правоохоронці / Джерело: Telegram Поліція Києва

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В Оболонському районі столиці 27 квітня стався вибух біля одного із під’їздів багатоповерхівки.

Інформація про подію надійшла сьогодні близько 19:10, повідомляє поліція Києва.

За попередньою інформацією від правоохоронців, невідомий викинув з вікна навчальну гранату, яка вибухнула біля входу в будинок.

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В результаті інциденту жертв та постраждалих немає.

На місці події зараз працюють слідчі та оперативні групи Оболонського управління поліції разом із фахівцями-вибухотехніками.

Триває з’ясування деталей події та пошук особи, причетної до цього правопорушення.

Нагадаємо, у ніч проти 26 травня, армія РФ атакувала Київ ударними безпілотниками.

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