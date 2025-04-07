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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
1676
Час на прочитання
1 хв

Біля метро "Олімпійська" у Києві пролунав вибух: що відомо

Обставини події з’ясовуються.

Автор публікації
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Вибух у Києві 7 квітня

Вибух у Києві 7 квітня

У Києві біля станції метро "Олімпійська" у Києві пролунав вибух. Відомо, що палає авто.

Про це пишуть місцеві телеграм-канали.

Всі необхідні служби вже працюють на місці події.

“На місці події правоохоронці затримали чоловіка. Чи пов'язаний він із палаючою автівкою — наразі уточнюємо”, — йдеться у повідомленні “КИЇВ24”.

Як повідомили РБК-Україна в ДСНС, у дворі житлового будинку горів автомобіль Nissan Leaf.

“Ймовірно, звук короткого замикання електричних батарей був сприйнятий за вибух. Пожежу наразі ліквідовано. Без постраждалих”, — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, у ніч проти 6 квітня 2025 року у Києві пролунала серія гучних вибухів.

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