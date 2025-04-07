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- Київ
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Біля метро "Олімпійська" у Києві пролунав вибух: що відомо
Обставини події з’ясовуються.
У Києві біля станції метро "Олімпійська" у Києві пролунав вибух. Відомо, що палає авто.
Про це пишуть місцеві телеграм-канали.
Всі необхідні служби вже працюють на місці події.
“На місці події правоохоронці затримали чоловіка. Чи пов'язаний він із палаючою автівкою — наразі уточнюємо”, — йдеться у повідомленні “КИЇВ24”.
Як повідомили РБК-Україна в ДСНС, у дворі житлового будинку горів автомобіль Nissan Leaf.
“Ймовірно, звук короткого замикання електричних батарей був сприйнятий за вибух. Пожежу наразі ліквідовано. Без постраждалих”, — зазначили у відомстві.
Нагадаємо, у ніч проти 6 квітня 2025 року у Києві пролунала серія гучних вибухів.