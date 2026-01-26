- Дата публікації
Біля Чорнобиля помітили "величного красеня" (фото)
Ці тварини у Чорнобилі стали звичним явищем, проте кожна нова зустріч із ними викликає захоплення.
Співробітники Чорнобильського заповідника поділилися унікальними кадрами лося, який є частим гостем на вулицях покинутої Прип’яті та місцевостях поблизу Чорнобиля.
Про це повідомив Чорнобильський радіаційно-екологічнний біосферний заповідник.
У Чорнобильському заповіднику лосі є звичними мешканцями. Працівники заповідної території регулярно спостерігають цих величних тварин не тільки в лісових масивах і на відкритих галявинах.
«Наші співробітники регулярно зустрічають цих величних красенів не лише в лісах і на галявинах, а й просто серед вулиць Прип’яті чи поблизу Чорнобиля», — повідомили в заповіднику.
Нагадаємо, раніше науковці Чорнобильського заповідника зафіксували на відео будні видр на березі річки Прип’ять, де тварини демонстрували мисливську рутину та ігри. Видра є звичним, але малопомітним мешканцем Зони відчуження, вирізняється високим інтелектом, спритністю та складною комунікацією.