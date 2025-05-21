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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
3617
Час на прочитання
1 хв

Безпілотники атакували Київську область: що відомо про наслідки

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Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Безпілотники атакували Київську область: що відомо про наслідки

Вночі проти 21 травня армія РФ атакувала Київську область безпілотниками. Падінням уламків збитого БпЛА пошкоджено приватний будинок у Бориспільському районі. Потерпіла сім’я.

Про це повідомив керівник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

“Унаслідок ворожої атаки БпЛА постраждала сім’я з Бориспільського району. Падінням уламків збитої цілі пошкоджено приватний будинок. У будівлі вибито вікна та пошкоджено дах. ”, - наголосив чиновник.

У 17-річного хлопця, трирічної дівчинки та їх 42-річної мами гостра реакція на стрес. У сина 13 років — різана рана стопи. У чоловіка, якому 30 років, різана рана надбрівної дуги.

Також унаслідок ворожої атаки пошкоджено нежитловий будинок, автомобіль, складські приміщення та господарчі споруди.

Наслідки атаки на Київську область. Фото: КОВА.

Наслідки атаки на Київську область. Фото: КОВА.

Наслідки атаки на Київську область. Фото: КОВА.

Наслідки атаки на Київську область. Фото: КОВА.

Дата публікації
Кількість переглядів
3617
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