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- Київ
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Безпілотники атакували Київську область: що відомо про наслідки
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Вночі проти 21 травня армія РФ атакувала Київську область безпілотниками. Падінням уламків збитого БпЛА пошкоджено приватний будинок у Бориспільському районі. Потерпіла сім’я.
Про це повідомив керівник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.
“Унаслідок ворожої атаки БпЛА постраждала сім’я з Бориспільського району. Падінням уламків збитої цілі пошкоджено приватний будинок. У будівлі вибито вікна та пошкоджено дах. ”, - наголосив чиновник.
У 17-річного хлопця, трирічної дівчинки та їх 42-річної мами гостра реакція на стрес. У сина 13 років — різана рана стопи. У чоловіка, якому 30 років, різана рана надбрівної дуги.
Також унаслідок ворожої атаки пошкоджено нежитловий будинок, автомобіль, складські приміщення та господарчі споруди.