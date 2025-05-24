Безперервна атака дронами: шокувальні кадри наслідків в Києві (фото, відео)

Київ пережив атаку / © Getty Images

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У ніч проти 24 травня росіяни масовано атакували Київ БпЛА та балістичними ракетами — у кількох районах столиці виникли пожежі. Загалом повітряна тривога у столиці тривала 7 годин 15 хвилин.

Найбільше постраждав Оболонський район.

Зокрема, відомо, що уламки збитої цілі впали на відкритій території в кількох місцях. Очільник Київської КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що в цьому районі є щонайменше 4 локації з пошкодженнями. Найсильніше постраждала житлова багатоповерхівка — це одна з головних точок оперативної ліквідації наслідків.

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Київ атакували дронами і балістикою / © із соцмереж

Наразі відомо про 15 постраждалих загалом у Києві.

Крім того, під час нічної атаки на столицю було пошкоджено ТРЦ Blockbuster Mal.

Наслідки атаки / © ТСН

Наслідки ворожої атаки / © ТСН

Нагадаємо, 24 травня росіяни запустили 14 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN та 250 ударних БпЛА типу «Shahed» і безпілотників-імітаторів різних типів. Основним напрямком ворожої атаки був Київ. Українська ППО збила 6 балістичних ракет і знешкодила 245 ворожих БпЛА на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

Очільник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив, що під час атаки Київ був основною ціллю росіян.

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Також ми писали про всі наслідки ворожої атаки по Києву та області. Більше про це читайте у новині.

Дата публікації 11:24, 24.05.25 Кількість переглядів 31 Атака по Києву 24 травня - наслідки в Оболонському районі