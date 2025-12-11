ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
160
Час на прочитання
1 хв

Безпекові укриття Києва: чи готова столиця забезпечити вибори під час війни

У Києві вистачає укриттів, щоб провести вибори безпечно, зазначив голова Оболонської РДА.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Укриття

Укриття

Київ за три роки суттєво наростив систему безпеки й має достатньо укриттів, аби забезпечити виборчий процес навіть під час війни.

Про це повідомив голова Оболонської РДА Кирило Фесик в ефірі «Київського часу».

«На сьогоднішній день місто Київ і Україна в цілому, за всю Україну, говорити не буду, наростило за три роки безпековий простір насправді шаленими темпами. І забезпечити безпечний простір, в який, до речі, багато де і обладнаний камерами, і обладнаний там різними безпековими елементами, в цілому можливо», — сказав він.

За словами Фесика, лише в одному Оболонському районі офіційно налічується понад 480 сховищ, і цього ресурсу достатньо для організації виборчих дільниць.

«І безпекового простору в Києві більш, ніж достатньо, сховищ у мене тільки в районі 480 штук. Я думаю, що знайти простір для проведення різних заходів, в тому числі і виборів, можливо», — підсумував він.

Нагадаємо, нещодавно у Києві спалахнув черговий скандал навколо укриття у житловому будинку. Підвал раптово став приватною власністю.

Дата публікації
Кількість переглядів
160
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie