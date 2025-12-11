Безпекові укриття Києва: чи готова столиця забезпечити вибори під час війни

Укриття

Київ за три роки суттєво наростив систему безпеки й має достатньо укриттів, аби забезпечити виборчий процес навіть під час війни.

Про це повідомив голова Оболонської РДА Кирило Фесик в ефірі «Київського часу».

«На сьогоднішній день місто Київ і Україна в цілому, за всю Україну, говорити не буду, наростило за три роки безпековий простір насправді шаленими темпами. І забезпечити безпечний простір, в який, до речі, багато де і обладнаний камерами, і обладнаний там різними безпековими елементами, в цілому можливо», — сказав він.

За словами Фесика, лише в одному Оболонському районі офіційно налічується понад 480 сховищ, і цього ресурсу достатньо для організації виборчих дільниць.

«І безпекового простору в Києві більш, ніж достатньо, сховищ у мене тільки в районі 480 штук. Я думаю, що знайти простір для проведення різних заходів, в тому числі і виборів, можливо», — підсумував він.

Нагадаємо, нещодавно у Києві спалахнув черговий скандал навколо укриття у житловому будинку. Підвал раптово став приватною власністю.