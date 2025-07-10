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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Без світла, стелі та вікон: у Києві кав’ярня працює навіть після ворожого обстрілу (відео)

Внаслідок російського обстрілу у Києві пошкоджено житловий будинок та кав’ярню навпроти. Попри руйнування, заклад продовжив роботу — персонал готує напої навіть без вікон та світла.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
В пошкодженій кав’ярні готують каву

В пошкодженій кав’ярні готують каву / © ТСН

У Києві після ворожої атаки пошкоджено житлову забудову. Зокрема в Шевченківському районі внаслідок удару поранено двох людей. Постраждалі шпиталізовані. Вибухова хвиля винесла вікна, зруйнувала частину стелі кав’ярні навпроти, всередині приміщення — уламки скла й будівельне сміття.

Про це розповіла кореспондента ТСН Юлія Кірієнко.

Попри це, кав’ярня продовжує працювати. Персонал розчищає залишки пошкоджених конструкцій з 5 ранку, однак все ж обслуговує клієнтів.

Працівниця закладу Анастасія приготувала капучино на безлактозному молоці. Попри відсутність світла, в кав’ярні працює термінал і є інтернет — його роздали з телефона. Вона поділилася, що працівники живуть неподалік та провели ніч в укритті.

«Ми в шоці. Але найголовніше, що всі живі. А інше полагодимо і купимо», — зазначила дівчина.

Нагадаємо, в ніч проти 10 липня Росія завдала масованого удару по Києву. Наразі відомо про 16 поранених та двох загиблих мешканців столиці.

Російська армія також атакувала Київську область ракетами й дронами. Ураження зафіксовані в чотирьох районах. В Обухівському районі постраждав 51-річний чоловік — його шпиталізовано.

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