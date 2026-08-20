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- Київ
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"Батьківщина-Мати" засяяла синьо-жовтими барвами: у Києві показали святкову інсталяцію (фото)
У Києві підсвітили «Батьківщину-Мати» кольорами українського прапора.
У Києві монумент «Батьківщина-Мати» засяяв синьо-жовтими барвами з нагоди відзначення 35-річчя Незалежності України.
Патріотичне освітлення монумента вмикають щовечора. Відвідати локацію та побачити інсталяцію можна щоденно з 21:00 до 23:00.
Проєкт триватиме до 1 вересня включно.
Нагадаємо, раніше у Києві монумент «Батьківщина-Мати» підсвітили кольорами американського прапора з нагоди 250-ї річниці незалежності Сполучених Штатів Америки.
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