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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
18
Час на прочитання
1 хв

"Батьківщина-Мати" засяяла синьо-жовтими барвами: у Києві показали святкову інсталяцію (фото)

У Києві підсвітили «Батьківщину-Мати» кольорами українського прапора.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Батьківщину-Мати у Києві підсвітили до Дня Незалежності України

Батьківщину-Мати у Києві підсвітили до Дня Незалежності України / © соцмережі

У Києві монумент «Батьківщина-Мати» засяяв синьо-жовтими барвами з нагоди відзначення 35-річчя Незалежності України.

Патріотичне освітлення монумента вмикають щовечора. Відвідати локацію та побачити інсталяцію можна щоденно з 21:00 до 23:00.

Проєкт триватиме до 1 вересня включно.

Батьківщину-Мати у Києві підсвітили до Дня Незалежності України / © соцмережі

Батьківщину-Мати у Києві підсвітили до Дня Незалежності України / © соцмережі

Батьківщину-Мати у Києві підсвітили до Дня Незалежності України / © соцмережі

Батьківщину-Мати у Києві підсвітили до Дня Незалежності України / © соцмережі

Батьківщину-Мати у Києві підсвітили до Дня Незалежності України / © соцмережі

Батьківщину-Мати у Києві підсвітили до Дня Незалежності України / © соцмережі

Нагадаємо, раніше у Києві монумент «Батьківщина-Мати» підсвітили кольорами американського прапора з нагоди 250-ї річниці незалежності Сполучених Штатів Америки.

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