Балістика не здетонувала: після атаки у Києві серед будинків лежала бойова частина ракети (фото)

У Києві після нічної атаки знайшли бойову частину балістичної ракети / © ДСНС

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Вночі 7 жовтня Росія завдала балістичного удару по Києву. Після нічної атаки у Дарницькому районі столиці виявили бойову частину ракети, яка не здетонувала.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

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Небезпечний боєприпас знайшли просто посеред житлової забудови. Сапери ДСНС спільно з вибухотехніками поліції вилучили бойову частину ракети.

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Фахівці закликають мешканців не наближатися до підозрілих уламків чи предметів, які могли залишитися після російської атаки, та одразу повідомляти про них відповідні служби.

У Києві після нічної атаки знайшли бойову частину балістичної ракети / © ДСНС

У Києві після нічної атаки знайшли бойову частину балістичної ракети / © ДСНС

У Києві після нічної атаки знайшли бойову частину балістичної ракети / © ДСНС

У Києві після нічної атаки знайшли бойову частину балістичної ракети / © ДСНС

Нагадаємо, цієї ночі росіяни вкотре атакували Київ. У столиці спалахнули пожежі. Зокрема, у Подільському районі було пошкоджено офісно-складську будівлю.

У Дарницькому районі Києва внаслідок російської атаки загинули двоє чоловіків. Обидва працювали охоронцями та загинули через пряме влучання на території гаражного кооперативу.

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