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Балістика не здетонувала: після атаки у Києві серед будинків лежала бойова частина ракети (фото)
Нічна атака на Київ могла закінчитися трагедією — посеред житлового масиву виявили бойову частину ракети.
Вночі 7 жовтня Росія завдала балістичного удару по Києву. Після нічної атаки у Дарницькому районі столиці виявили бойову частину ракети, яка не здетонувала.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
Небезпечний боєприпас знайшли просто посеред житлової забудови. Сапери ДСНС спільно з вибухотехніками поліції вилучили бойову частину ракети.
Фахівці закликають мешканців не наближатися до підозрілих уламків чи предметів, які могли залишитися після російської атаки, та одразу повідомляти про них відповідні служби.
Нагадаємо, цієї ночі росіяни вкотре атакували Київ. У столиці спалахнули пожежі. Зокрема, у Подільському районі було пошкоджено офісно-складську будівлю.
У Дарницькому районі Києва внаслідок російської атаки загинули двоє чоловіків. Обидва працювали охоронцями та загинули через пряме влучання на території гаражного кооперативу.