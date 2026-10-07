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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
1270
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1 хв

Балістика не здетонувала: після атаки у Києві серед будинків лежала бойова частина ракети (фото)

Нічна атака на Київ могла закінчитися трагедією — посеред житлового масиву виявили бойову частину ракети.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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У Києві після нічної атаки знайшли бойову частину балістичної ракети

У Києві після нічної атаки знайшли бойову частину балістичної ракети / © ДСНС

Вночі 7 жовтня Росія завдала балістичного удару по Києву. Після нічної атаки у Дарницькому районі столиці виявили бойову частину ракети, яка не здетонувала.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Небезпечний боєприпас знайшли просто посеред житлової забудови. Сапери ДСНС спільно з вибухотехніками поліції вилучили бойову частину ракети.

Фахівці закликають мешканців не наближатися до підозрілих уламків чи предметів, які могли залишитися після російської атаки, та одразу повідомляти про них відповідні служби.

У Києві після нічної атаки знайшли бойову частину балістичної ракети / © ДСНС

У Києві після нічної атаки знайшли бойову частину балістичної ракети / © ДСНС

У Києві після нічної атаки знайшли бойову частину балістичної ракети / © ДСНС

У Києві після нічної атаки знайшли бойову частину балістичної ракети / © ДСНС

У Києві після нічної атаки знайшли бойову частину балістичної ракети / © ДСНС

У Києві після нічної атаки знайшли бойову частину балістичної ракети / © ДСНС

У Києві після нічної атаки знайшли бойову частину балістичної ракети / © ДСНС

У Києві після нічної атаки знайшли бойову частину балістичної ракети / © ДСНС

Нагадаємо, цієї ночі росіяни вкотре атакували Київ. У столиці спалахнули пожежі. Зокрема, у Подільському районі було пошкоджено офісно-складську будівлю.

У Дарницькому районі Києва внаслідок російської атаки загинули двоє чоловіків. Обидва працювали охоронцями та загинули через пряме влучання на території гаражного кооперативу.

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