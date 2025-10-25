Балістика балістикою, а ярмарок — за розкладом: кадри незламного Києва після обстрілу

Ярмарка у Києві

Вночі 25 жовтня РФ вдарила по Києву дронами і балістикою. Місцевий ярмарок продовжує працювати на тлі диму від пожеж.

Про це повідомляє ТСН.

Кияни вчергове доводять, що вони — не здаються. Жителі незламного міста продовжують займатися звичними справами і охоче купують смаколики додому.

«На зло москалям», — сказав продавець.

Життя продовжується, додала журналістка.

Нагадаємо, окупанти 25 жовтня армія РФ здійснила атаку дронами та ракетами по Києву. Є наслідки у Деснянському, Дніпровському та Дарницькому районах столиці. З’явилася інформація про постраждалих, та, на жаль, жертв.

«Через російську атаку цієї ночі загинула одна людина. Щирі співчуття рідним та близьким. За інформацією станом на 09:00, 10 киян отримали поранення різного ступеня», — зазначив начальник Київської МВА Тимур Ткаченко.