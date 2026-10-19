ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
367
Час на прочитання
2 хв

Балістичний удар по метро "Чернігівська": чому у КМВА не називають строки відновлення

На місці працюють відповідні фахівці, вони оцінюють стан пошкоджень.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Пошкодження на станції метро "Чернігівська"

Пошкодження на станції метро «Чернігівська» / © Київська міська прокуратура

У Києві фахівці оцінюють ступінь пошкоджень станції столичного метро «Чернігівська» внаслідок російської атаки 19 жовтня, прогнозувати відновлення роботи наразі неможливо.

Про це повідомив т.в.о. начальника КМВА Андрій Ткачов в ефірі національного телемарафону.

«Поки що не можемо прогнозувати (час відновлення роботи станції — ред.). На місці працюють відповідні фахівці, вони оцінюють стан пошкоджень. Там пошкоджено, і дуже значно, колії, але обладнання і запасні частини є в наявності, тому максимально швидко будуть проведені всі роботи», — зазначив він.

Атака РФ на Київ — що відомо

Нагадаємо, Росія у ніч проти 19 жовтня атакувала Київ ракетами та дронами. Загинула 21-річна дівчина, восьмеро людей зазнали поранень, чотирьох із них ушпиталено.

Наслідки ворожого удару зафіксовано у трьох районах столиці.

У Деснянському районі постраждала будівля медичного закладу, також пошкоджена станція метро «Чернігівська». Крім того, через падіння уламків поблизу станції пошкоджено ходову та контактну рейок, що позначилося на роботі метро.

У зв’язку з пошкодженнями рух червоною лінією метро у Києві обмежили. Наразі поїзди курсують на ділянці від станції «Академмістечко» до «Дарниці». Станції «Чернігівська» та «Лісова» тимчасово не працюють. На пошкодженій ділянці тривають аварійно-відновлювальні роботи.

У Дніпровському районі ворог уразив заклад освіти та один зі спортивних закладів.

У Солом’янському районі сильні пошкодження отримав один із консультативних діагностичних центрів міста (медичний заклад), спортивний об’єкт і торговельний центр.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie