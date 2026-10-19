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Балістичний удар по метро "Чернігівська": чому у КМВА не називають строки відновлення
На місці працюють відповідні фахівці, вони оцінюють стан пошкоджень.
У Києві фахівці оцінюють ступінь пошкоджень станції столичного метро «Чернігівська» внаслідок російської атаки 19 жовтня, прогнозувати відновлення роботи наразі неможливо.
Про це повідомив т.в.о. начальника КМВА Андрій Ткачов в ефірі національного телемарафону.
«Поки що не можемо прогнозувати (час відновлення роботи станції — ред.). На місці працюють відповідні фахівці, вони оцінюють стан пошкоджень. Там пошкоджено, і дуже значно, колії, але обладнання і запасні частини є в наявності, тому максимально швидко будуть проведені всі роботи», — зазначив він.
Атака РФ на Київ — що відомо
Нагадаємо, Росія у ніч проти 19 жовтня атакувала Київ ракетами та дронами. Загинула 21-річна дівчина, восьмеро людей зазнали поранень, чотирьох із них ушпиталено.
Наслідки ворожого удару зафіксовано у трьох районах столиці.
У Деснянському районі постраждала будівля медичного закладу, також пошкоджена станція метро «Чернігівська». Крім того, через падіння уламків поблизу станції пошкоджено ходову та контактну рейок, що позначилося на роботі метро.
У зв’язку з пошкодженнями рух червоною лінією метро у Києві обмежили. Наразі поїзди курсують на ділянці від станції «Академмістечко» до «Дарниці». Станції «Чернігівська» та «Лісова» тимчасово не працюють. На пошкодженій ділянці тривають аварійно-відновлювальні роботи.
У Дніпровському районі ворог уразив заклад освіти та один зі спортивних закладів.
У Солом’янському районі сильні пошкодження отримав один із консультативних діагностичних центрів міста (медичний заклад), спортивний об’єкт і торговельний центр.