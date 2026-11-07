Балістична атака на Київщину: Кличко повідомив про вибухи в передмісті

Ракета / © ТСН.ua

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У передмісті Києва пролунали вибухи. За словами міського голови Віталія Кличка, російські війська атакують балістикою об’єкти інфраструктури.

Про це він повідомив у Telegram.

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«Вибухи в передмісті Києва. Ворог бʼє балістикою по обʼєктах інфраструктури. Перебувайте в укриттях!» — закликав Кличко.

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Раніше КМВА повідомила про оголошення повітряної тривоги в столиці. Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння, а згодом — про рух цілей у напрямку Києва, Полтави та Черкащини.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський попереджав, що російські війська готують нові удари по енергетиці, мостах через Дніпро та цивільній інфраструктурі України.

Раніше ми писали, що росіяни атакували Дніпро дронами: пролунало понад 30 вибухів. Зруйновано будинки приватного сектору, пошкоджено гаражний кооператив та об’єкти інфраструктури.

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