ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
906
Час на прочитання
1 хв

Балістична атака на Київ — з’явилися фото і відео

Після серії потужних вибухів у столиці здійнялися пожежі, влада повідомляє про постраждалих.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Наслідки атаки

Наслідки атаки / © ДСНС

Уночі, 25 жовтня, ворог здійснив чергову балістичну атаку по Києву. Внаслідок обстрілу сталося влучання в Деснянському, Дніпровському та Дарницькому районах.

Про це повідомили у ДСНС.

На одній із локацій сталося загоряння нежитлової будівлі. Також за іншою адресою відбулося падіння уламків на відкритій території. Внаслідок чого пошкоджено скління вікон у поруч розташованих будівлях.

Внаслідок ракетного удару виникли великі пожежі у кількох районах міста / © ДСНС

Внаслідок ракетного удару виникли великі пожежі у кількох районах міста / © ДСНС

За попередньою інформацією 9 осіб постраждали, 3 осіб — госпіталізовано. На місці працюють рятувальники та відповідні служби.

За даними КМВА, внаслідок атаки пошкоджена будівля дитячого садочка. Попередньо, внаслідок атаки є вибиті вікна, понівечені автівки, вирва у дворі житлового будинку.

Рятувальник на місці пожежі / © ДСНС

Рятувальник на місці пожежі / © ДСНС

Раніше повідомлялося, що у Києві в ніч проти 25 жовтня пролунала серія потужних вибухів під час повітряної тривоги.

Дата публікації
Кількість переглядів
906
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie