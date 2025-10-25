- Дата публікації
Балістична атака на Київ — з’явилися фото і відео
Після серії потужних вибухів у столиці здійнялися пожежі, влада повідомляє про постраждалих.
Уночі, 25 жовтня, ворог здійснив чергову балістичну атаку по Києву. Внаслідок обстрілу сталося влучання в Деснянському, Дніпровському та Дарницькому районах.
Про це повідомили у ДСНС.
На одній із локацій сталося загоряння нежитлової будівлі. Також за іншою адресою відбулося падіння уламків на відкритій території. Внаслідок чого пошкоджено скління вікон у поруч розташованих будівлях.
За попередньою інформацією 9 осіб постраждали, 3 осіб — госпіталізовано. На місці працюють рятувальники та відповідні служби.
За даними КМВА, внаслідок атаки пошкоджена будівля дитячого садочка. Попередньо, внаслідок атаки є вибиті вікна, понівечені автівки, вирва у дворі житлового будинку.
Раніше повідомлялося, що у Києві в ніч проти 25 жовтня пролунала серія потужних вибухів під час повітряної тривоги.