Наслідки атаки / © ДСНС

Реклама

Уночі, 25 жовтня, ворог здійснив чергову балістичну атаку по Києву. Внаслідок обстрілу сталося влучання в Деснянському, Дніпровському та Дарницькому районах.

Про це повідомили у ДСНС.

На одній із локацій сталося загоряння нежитлової будівлі. Також за іншою адресою відбулося падіння уламків на відкритій території. Внаслідок чого пошкоджено скління вікон у поруч розташованих будівлях.

Реклама

Внаслідок ракетного удару виникли великі пожежі у кількох районах міста / © ДСНС

За попередньою інформацією 9 осіб постраждали, 3 осіб — госпіталізовано. На місці працюють рятувальники та відповідні служби.

За даними КМВА, внаслідок атаки пошкоджена будівля дитячого садочка. Попередньо, внаслідок атаки є вибиті вікна, понівечені автівки, вирва у дворі житлового будинку.

Рятувальник на місці пожежі / © ДСНС

Раніше повідомлялося, що у Києві в ніч проти 25 жовтня пролунала серія потужних вибухів під час повітряної тривоги.