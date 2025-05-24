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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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485
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2 хв

Багато пожеж та вибухів: Зеленський про нічний удар по Києву

Президент наголосив, що ця ніч була складною для всієї України: 250 ударних дронів і 14 балістичних ракет.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Удар по Києву вночі 24 травня

Удар по Києву вночі 24 травня / © Управління ДСНС Києва

Президент Володимир Зеленський відреагував на сьогоднішній нічний комбінований удар РФ по Києву та всій Україні ракетами та дронами.

Про це глава держави написав у соцмережах.

За його словами, наразі у столиці знешкоджують частини російських ракет та дронів.

«На місцях влучань і падінь уламків — усюди, де потрібно, — тривають рятувальні роботи й працюють екстрені служби. Вночі в місті було багато пожеж та вибухів. Знову постраждали житлові будинки, автомобілі, підприємства. Є, на жаль, поранені», — сказав Зеленський.

Президент наголосив, що ця ніч була складною для всієї України: 250 ударних дронів, із яких абсолютна більшість — це іранські «шахеди», 14 балістичних ракет. Постраждали Одещина, Вінниччина, Сумщина, Харківщина, Донеччина, Київщина, Дніпровщина. Всюди били по цивільних. Є загиблі.

«З кожним таким обстрілом світ переконується, що причина затягування війни в Москві. Україна багато разів пропонувала припинення вогню — як повне, так і в небі. Усе це проігноровано. Очевидно, що потрібно тиснути на Росію значно сильніше, щоб був результат і почалася справжня дипломатія. Ми чекаємо на санкційні кроки від США, Європи та всіх наших партнерів. Лише додаткові санкції проти ключових секторів російської економіки змусять Москву припинити вогонь», — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, що у ніч на 24 травня російські окупанти завдали масованого комбінованого удару по Києву.

Зокрема, на столичній Оболоні через падіння збитих БпЛА загорівся під’їзд. Внаслідок атаки у Києві, у кількох районах столиці є руйнування і потерпілі.

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