"Бабах! І тремтить підлога у всій квартирі": мешканець розповів про момент атаки на ЖК у Києві

Наслідки влучання безпілотника в Києві / © ДСНС

Реклама

У понеділок, 12 жовтня, російський «Шахед» влучив у багатоповерховий житловий будинок у Києві. Внаслідок атаки загинуло двоє людей, ще дев’ятеро дістали поранення. Мешканці пошкодженого житлового комплексу розповіли про пережите та наслідки удару.

Про це повідомляють «Новини.Київ».

Реклама

«Бабах! І тремтить підлога в усій квартирі», — описав момент атаки один із мешканців.

Реклама

Він додав, що після такого потужного вибуху одразу зрозумів: «прильот» відбувся неподалік.

«Ми почули такий струс і спочатку не зрозуміли, що трапилося, але побачили, що вибігають люди, тож і ми за ними побігли», — додала його дружина.

Кияни розповіли, що їхній район густонаселений, поруч із будинком — школа і дитячий майданчик.

Киянка повернулася до пошкодженої квартири по кошеня

Після удару по житловому комплексу Seven у Дарницькому районі Києва місцева мешканка Дарія повернулася до пошкодженої квартири, щоб урятувати свого двомісячного котика.

Реклама

Вона розповіла, що виходила з метро, коли на неї впало скло. Тоді жінка зрозуміла, що удар стався зовсім поруч.

Дарія одразу побігла додому на дев’ятий поверх, де залишилося кошеня. У квартирі було багато диму, а у спальні вибило вікна.

Вона шукала лише свого улюбленця. Зрештою знайшла котика під ліжком і винесла його з помешкання через розбите скло. На щастя, тварина не постраждала.

«Мене все інше не хвилювало», — так Дарія пояснила, чому повернулася до пошкодженої квартири.

Реклама

Наслідки російської атаки на Київ

Удар по житловій багатоповерхівці призвів до загибелі двох і поранення ще дев’ятьох людей. На тлі атаки мешканці пошкодженого ЖК переживали за своїх близьких і намагалися врятувати те, що було для них найважливішим.

Раніше повідомлялося, що у столиці прогриміло кілька вибухів під час повітряної тривоги через загрозу ворожих дронів.

Новини партнерів