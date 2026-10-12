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"Бабах! І тремтить підлога у всій квартирі": мешканець розповів про момент атаки на ЖК у Києві
Двоє людей загинуло, ще дев’ятеро зазнали поранень внаслідок атаки на Київ 12 жовтня. Мешканці розповіли про вибух і порятунок домашніх тварин.
У понеділок, 12 жовтня, російський «Шахед» влучив у багатоповерховий житловий будинок у Києві. Внаслідок атаки загинуло двоє людей, ще дев’ятеро дістали поранення. Мешканці пошкодженого житлового комплексу розповіли про пережите та наслідки удару.
Про це повідомляють «Новини.Київ».
«Бабах! І тремтить підлога в усій квартирі», — описав момент атаки один із мешканців.
Він додав, що після такого потужного вибуху одразу зрозумів: «прильот» відбувся неподалік.
«Ми почули такий струс і спочатку не зрозуміли, що трапилося, але побачили, що вибігають люди, тож і ми за ними побігли», — додала його дружина.
Кияни розповіли, що їхній район густонаселений, поруч із будинком — школа і дитячий майданчик.
Киянка повернулася до пошкодженої квартири по кошеня
Після удару по житловому комплексу Seven у Дарницькому районі Києва місцева мешканка Дарія повернулася до пошкодженої квартири, щоб урятувати свого двомісячного котика.
Вона розповіла, що виходила з метро, коли на неї впало скло. Тоді жінка зрозуміла, що удар стався зовсім поруч.
Дарія одразу побігла додому на дев’ятий поверх, де залишилося кошеня. У квартирі було багато диму, а у спальні вибило вікна.
Вона шукала лише свого улюбленця. Зрештою знайшла котика під ліжком і винесла його з помешкання через розбите скло. На щастя, тварина не постраждала.
«Мене все інше не хвилювало», — так Дарія пояснила, чому повернулася до пошкодженої квартири.
Наслідки російської атаки на Київ
Удар по житловій багатоповерхівці призвів до загибелі двох і поранення ще дев’ятьох людей. На тлі атаки мешканці пошкодженого ЖК переживали за своїх близьких і намагалися врятувати те, що було для них найважливішим.
Раніше повідомлялося, що у столиці прогриміло кілька вибухів під час повітряної тривоги через загрозу ворожих дронів.