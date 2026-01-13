Аварійні відключення світла запровадили у Києві та області: що відомо

Відключення світла

Через наслідки кількох поспіль масованих атак на енергетичну інфраструктуру у столиці та низці районів Київської області введені аварійні знеструмлення. Енергетики працюють у цілодобовому режимі, проте складні погодні умови уповільнюють темпи відновлення.

Про це повідомляє «Укренерго».

За словами енергетикві, наразі мешканцям регіону не варто орієнтуватися на звичні розклади, оскільки стабілізаційні графіки офіційно скасовані до особливого розпорядження.

«Наразі у Києві та кількох районах Київщини діють аварійні знеструмлення. Графіки погодинних відключень тимчасово не діють. Повернення до прогнозованих графіків відключень відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі», — зауважили в «Укренерго».

Фахівці зазначають, наразі роблять усе, аби покращити ситуацію зі світлом якнайшвидше. Мешканців просять споживати електроенергію ощадливо.

Яка ситуація у столиці та Київщині?

Нагадаємо, після обстрілу в Києві змінили графіки відключення світла, попередні графіки було скасовано.

Без опалення залишаються близько пів тисячі багатоповерхівок.

У столиці та Київській області низка супермаркетів тимчасово призупинила роботу, зокрема Novus на Позняках та Осокорках, а також «Сільпо». АТБ, за даними самої компанії, працює безперебійно.

Експерт Володимир Омельченко пояснив, що з кожною новою атакою на енергетику ситуація лише погіршується, адже система фізично не здатна витримувати постійні удари, попри зусилля фахівців.