Аварія на синій лінії метро: чиновнику КМДА оголосили підозру

Слідчі дії / © Київська міська прокуратура

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В Києві директору Департаменту транспортної інфраструктури КМДА оголосили про підозру в службовій недбалості, яка призвела до часткового руйнування тунелю між станціями «Деміївська» та «Либідська» київського метрополітену.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Як зазначається, на початку грудня 2023 року між станціями Оболонсько-Теремківської лінії виникла аварійна ситуація техногенного характеру. Через пошкодження тунелю рух поїздів між «Либідською» та «Теремками» було повністю зупинено.

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На час ліквідації наслідків аварії міська влада запровадила альтернативне наземне сполучення — автобусні маршрути, які дублювали закриту ділянку метро.

У межах досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що директор департаменту не здійснив належного контролю за підпорядкованими комунальними підприємствами та не долучався до вирішення питань, пов’язаних із запобіганням надзвичайним ситуаціям.

Через це пошкодження в тунелі виявили із запізненням, а заходи для усунення загрози були вжиті несвоєчасно.

За даними прокуратури, збитки для столичного бюджету від простою метрополітену, втрат доходів і витрат на запуск автобусних маршрутів склали 164 мільйони гривень.

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Нагадаємо, у вересні 2024 року ремонтні роботи між станціями «Деміївська» — «Либідська» у Києві завершені. Від 12 було відновлено повноцінний рух поїздів між станціями «Героїв Дніпра» — «Теремки».