Атаки "Шахедів" на Київ: політик запропонував нову стратегію захисту від дронів РФ

ППО та "Шахеди" / © ТСН

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У Києві мобілізовані мають бути залучені для боротьби з російськими «Шахедами». У перспективі ці військові мають займатися захистом столиці, без перекидання до зони бойових дій.

Про це в ефірі “КИЇВ24” сказав Володимир Омелян, політик, міністр інфраструктури України (2016-2019), майор ЗСУ у відставці.

Як наголосив Омелян, важливим завданням для військово-цивільних адміністрацій, зокрема в Києві, має бути мобілізація та захист від військових загроз.

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«Вони б мали домовитися з Міністерством оборони та ЗСУ, щоб організувати мобілізацію за місцем проживання громадян. І їх більше нікуди не перекидають, піхотою на схід чи південь, а вони несуть бойове чергування по периметру столиці та ключових її висотах», — вважає політик.

Омелян підкреслив на необхідності їх залучення мобілізованих до місцевих ТРО для боротьби з «Шахедами» за допомогою отриманих ППО та закупівлі потрібного обладнання.

Політик наголосив, що така організація допомогла б значно зменшити удари ворожих дронів по столиці. Якщо адміністрації не справляються, мер Києва міг би взяти на себе відповідальність за покращення захисту міста.

Нагадаємо, армія РФ 10 червня влаштувала масовану атаку по Києву. Пошкодження зафіксовані у семи районах столиці. В Оболонському районі були пошкоджені 18 квартир, автомобілі та виникли пожежі.

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Через ворожий обстріл у лікарнях Києва перебувають двоє постраждалих. Ще чотирьом надали допомогу амбулаторно.

Згодом, на жаль, стало відомо про загиблу людину.