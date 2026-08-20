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Атака Росії на Київ: загинула жінка, кількість постраждалих зросла
Унаслідок масованої російської атаки на Київ у ніч проти 20 серпня загинула жінка. Щонайменше четверо людей постраждали.
У Києві внаслідок російської атаки є загибла та постраждалі.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
«Одна жінка загинула внаслідок атаки ворога на столицю», — зазначив він.
За останніми даними, у Києві постраждали четверо людей.
Раніше повідомлялося про наслідки атаки у кількох районах столиці. У Соломʼянському районі було пошкоджене приміщення дитячої лікарні, повибивало вікна, на території горіли автомобілі. Також надходила інформація про людей, заблокованих в укритті.
У Святошинському районі горіли складські приміщення, а в Дарницькому фіксували пожежі у нежитловій забудові.
Інформація про наслідки удару уточнюється.
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