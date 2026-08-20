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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Атака Росії на Київ: загинула жінка, кількість постраждалих зросла

Унаслідок масованої російської атаки на Київ у ніч проти 20 серпня загинула жінка. Щонайменше четверо людей постраждали.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Швидка допомога

Швидка допомога / © pixabay.com

У Києві внаслідок російської атаки є загибла та постраждалі.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«Одна жінка загинула внаслідок атаки ворога на столицю», — зазначив він.

За останніми даними, у Києві постраждали четверо людей.

Раніше повідомлялося про наслідки атаки у кількох районах столиці. У Соломʼянському районі було пошкоджене приміщення дитячої лікарні, повибивало вікна, на території горіли автомобілі. Також надходила інформація про людей, заблокованих в укритті.

У Святошинському районі горіли складські приміщення, а в Дарницькому фіксували пожежі у нежитловій забудові.

Інформація про наслідки удару уточнюється.

Нагадаємо, що Росія підняла у повітря Ту-95МС і Ту-160: монітори попереджають про можливі пуски ракет

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