Атака Росії на Київ: загинула жінка, кількість постраждалих зросла

Швидка допомога / © pixabay.com

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У Києві внаслідок російської атаки є загибла та постраждалі.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

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«Одна жінка загинула внаслідок атаки ворога на столицю», — зазначив він.

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За останніми даними, у Києві постраждали четверо людей.

Раніше повідомлялося про наслідки атаки у кількох районах столиці. У Соломʼянському районі було пошкоджене приміщення дитячої лікарні, повибивало вікна, на території горіли автомобілі. Також надходила інформація про людей, заблокованих в укритті.

У Святошинському районі горіли складські приміщення, а в Дарницькому фіксували пожежі у нежитловій забудові.

Інформація про наслідки удару уточнюється.

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