758
1 хв

Атака Росії на Київ: влада назвала кількість загиблих і травмованих

Олена Капнік
© Associated Press

Вночі та зранку середи, 22 жовтня, через російську атаку на Київ загинуло щонайменше дві людини.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

“Внаслідок ворожої атаки загинули двоє людей”, - наголосив міський голова.

За його інформацією, станом на 08:00 відомо про п’ятьох постраждалих киян. Зокрема, травмовано дворічну дитину. Усіх постраждалих медики шпиталізували.

Як повідомлялося, цієї ночі та зранку російська армія завдала масованого удару по Києву. З даними міської влади, наслідки фіксують у Солом’янському, Дніпровському, Печерському та Дарницькому районах.

Новина доповнюється
