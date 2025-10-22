Атака Росії на Київ: влада назвала кількість загиблих і травмованих

© Associated Press

Вночі та зранку середи, 22 жовтня, через російську атаку на Київ загинуло щонайменше дві людини.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

“Внаслідок ворожої атаки загинули двоє людей”, - наголосив міський голова.

За його інформацією, станом на 08:00 відомо про п’ятьох постраждалих киян. Зокрема, травмовано дворічну дитину. Усіх постраждалих медики шпиталізували.

Як повідомлялося, цієї ночі та зранку російська армія завдала масованого удару по Києву. З даними міської влади, наслідки фіксують у Солом’янському, Дніпровському, Печерському та Дарницькому районах.