- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 758
- Час на прочитання
- 1 хв
Атака Росії на Київ: влада назвала кількість загиблих і травмованих
Вночі та зранку середи, 22 жовтня, через російську атаку на Київ загинуло щонайменше дві людини.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
“Внаслідок ворожої атаки загинули двоє людей”, - наголосив міський голова.
За його інформацією, станом на 08:00 відомо про п’ятьох постраждалих киян. Зокрема, травмовано дворічну дитину. Усіх постраждалих медики шпиталізували.
Як повідомлялося, цієї ночі та зранку російська армія завдала масованого удару по Києву. З даними міської влади, наслідки фіксують у Солом’янському, Дніпровському, Печерському та Дарницькому районах.
Новина доповнюється