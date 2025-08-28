- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 889
- Час на прочитання
- 1 хв
Атака Росії на Київ: одна людина загинула, кількість постраждалих зростає
Унаслідок масованої атаки РФ на Київ медики госпіталізували пʼятьох постраждалих. На жаль, попередньо підтверджена перша жертва — загинув чоловік.
Доповнено додатковими матеріалами
У Києві маємо першу жертву через російську атаку 28 серпня 2025 року.
Про це у повідомленні у соціальних мережах заявив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
Попередньо загинув чоловік.
Пʼятьох постраждалих внаслідок атаки ворога госпіталізували столичні медики.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.
Уточнено станом на 05:03
Вісім постраждалих наразі в столиці. Одному медики надали допомогу на місці. 7 людей - у лікарнях. В тому числі 10-річний хлопчик.