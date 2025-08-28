ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
889
Час на прочитання
1 хв

Атака Росії на Київ: одна людина загинула, кількість постраждалих зростає

Унаслідок масованої атаки РФ на Київ медики госпіталізували пʼятьох постраждалих. На жаль, попередньо підтверджена перша жертва — загинув чоловік.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Ракета

Ракета / © ТСН.ua

Доповнено додатковими матеріалами

У Києві маємо першу жертву через російську атаку 28 серпня 2025 року.

Про це у повідомленні у соціальних мережах заявив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Попередньо загинув чоловік.

Пʼятьох постраждалих внаслідок атаки ворога госпіталізували столичні медики.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

Уточнено станом на 05:03

Вісім постраждалих наразі в столиці. Одному медики надали допомогу на місці. 7 людей - у лікарнях. В тому числі 10-річний хлопчик.

Дата публікації
Кількість переглядів
889
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie