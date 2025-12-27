Атака РФ по Київщині: є поранений, пошкоджено житло та інфраструктуру

Ворог атакує Київ / © Associated Press

Російські загарбники продовжують вести війну проти мирного населення, цілеспрямовано атакуючи критичну інфраструктуру та житло людей.

Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації.

За інформацією ОВА, внаслідок обстрілу поранення дістав житель Івано-Франківської області. Під час атаки чоловік перебував за кермом вантажівки та отримав осколкові поранення спини.

«Постраждалого госпіталізовано до місцевої лікарні. Вся необхідна медична допомога надається», — зазначили в адміністрації.

Також зафіксовано низку пошкоджень у різних районах області. У Вишгороді вибуховою хвилею вибило вікна в багатоповерховому житловому будинку.

У Бориспільському районі пошкоджено приміщення виробничого підприємства та два автомобілі. У Бучанському районі через атаку виникла пожежа на території будівництва.

Крім того, в Обухівському районі зазнало пошкоджень приміщення комунального підприємства однієї з громад.

У Київській ОВА наголошують, що повітряна тривога триває, і закликають мешканців регіону залишатися в укриттях та дбати про власну безпеку.

Раніше повідомлялося, що у Києві в ніч поти 27 грудня пролунали вибухи під час ракетної небезпеки.

Ми раніше інформували, що російські загарбники в ніч проти 27 грудня здійснюють атаку на Україну ракетами типу «Калібр».