Атака РФ по Києву: люди виходили з будинків тоді, коли стався вибух - подробиці

У ніч проти 7 вересня російські дрони атакували столицю. У Святошинському районі внаслідок удару по житловому будинку загинули жінка та дитина, ще одну людину шукають під завалами. Загалом у Києві відомо про 17 постраждалих.

Про це розповіла кореспондентка ТСН Олена Мацюцька.

За її словами, на місці влучання у Святошинському районі працюють рятувальники, поліція та медики. Будинок зазнав значних пошкоджень, зберігається загроза обвалу.

«Зараз я перебуваю на місці злучання Шахеда у Святошинському районі. Ви можете бачити повислі конструкції і сліди пожежі досі. Йде дим. На місці дуже багато рятувальників. Вони розбирають конструкції. Відомо про двох загиблих у цьому будинку. Це жінка і немовля. А також зараз шукають ще одну людину, яка, ймовірно, під завалами. Рятувальники працюють, поліція працює. Маю сказати, що у навколишніх будинках також побудували вікна. Також ось тут можемо побачити. Люди дуже налякані, зрозуміло», — повідомила кореспондентка з місця події.

За її словами, у навколишніх будинках вибуховою хвилею вибило вікна. Люди налякані, чимало з них не перебували в укриттях і вибігли надвір уже після вибуху.

«Багато з них не були в укритті і вже виходили з будинків тоді, коли стався цей вибух і влучання. На місці розгорнули штаб для того, щоб люди могли не тільки випити кави, а також могли з’ясувати усі питання з приводу їхнього майна, як полагодити, в чому саме буде допомога. Загалом це була дуже складна ніч для Києва.», — додала вона.

За попередніми даними, у столиці зафіксовані руйнування на 11 локаціях. Відомо про щонайменше 17 постраждалих, частину з них ушпиталили. Для гасіння пожеж також залучили авіацію.

Речник ДСНС Павло Битов розповів кореспонденту, що пожежу у будинку Святошинського району ліквідовано, однак роботи з пошуку потерпілих тривають.

«Зі станом на зараз у Святошинському районі у нас пожежа повністю ліквідована. Рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи, тому що за нашою інформацією під завалами, ймовірно, ще можуть знаходитися люди. Кількість уточнюється, але ми знаємо, що це може бути одна або дві особи. Ми будемо продовжувати роботи, доки не впевнимося, що під завалами більше нікого немає», — сказав Павло Битов.

За його словами, зараз роботи ведуться тільки у Святошинському районі. Також триває ліквідація загоряння складської будівлі.

«У Печерському районі, в адміністративній будівлі, пожежа ліквідована, але рятувальники продовжують роботу: розбирають конструкції та проводять розслідування, щоб упевнитися, що вогню більше немає і можна спокійно здати об’єкт», — додав Битов.

Він підтвердив загиблих та постраждалих:

«На жаль, дві особи загинули — жінка і дитина. Більше 25 людей поранено по місту. Саме в цьому будинку загинули ці дві особи. Щодо того, чи це була мати і дитина — національна поліція надасть коментарі», — зазначив речник ДСНС.

Павло Битов також наголосив на небезпеці прямого влучання дронів:

«На мою особисту думку, це було пряме влучання дрону. Те, що дві стіни можуть врятувати — це не працює, вона не рятує. Треба користуватися укриттям. Через пряме влучання дронів сталося руйнування конструкцій — три-чотири поверхи обрушилися».

Рятувальники продовжують пошукові роботи, ліквідацію пожеж та розбір завалів, поліція документує наслідки атаки і забезпечує безпеку мешканців.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вночі ворог завдав масованих ударів по регіонах України. У Києві після обстрілу РФ на одній із локацій шукають людину. Вона може перебувати під завалами.