Атака РФ по Києву: якість повітря сягнула небезпечного рівня

Київ пережив атаку / © Associated Press

Сьогодні, 28 серпня, у деяких районах Києва через атаку російських окупантів зафіксовано забруднення повітря.

Індекс якості повітря досягнув значення 182, свідчать дані сайту SaveEcoBot.

«Найбільш забруднене повітря в Дарницькому районі. Також забруднення зафіксовано у локація Шевченківського району», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 28 серпня росіяни здійснили комбіновану атаку по Києву. Ворог використовував «Shahed», дрони-імітатори, балістичні ракети, крилатів ракети і гіперзвукові ракети «Кинджал».

За даними очільника КМВА Тимура Ткаченко, відомо про десятьох загиблих, серед них — дитина.

Також відомо про пошкодження в понад 20 місцях у Дарницькому, Дніпровському, Соломʼянському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах.

За інформацією Повітряних сил України, війська РФ атакували Україну 31 ракетою та 598 дронами. Протиповітряна оборона знешкодила 589 ворожих повітряних цілей. Влучання ракет та ударних БпЛА зафіксували на 13 локаціях, а падіння збитих цілей — на 26 локаціях.