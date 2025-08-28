ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
222
Час на прочитання
1 хв

Атака РФ по Києву: якість повітря сягнула небезпечного рівня

У Києві станом на ранок 28 серпня спостерігається високий рівень забруднення повітря після масованого російського удару.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Київ пережив атаку

Київ пережив атаку / © Associated Press

Сьогодні, 28 серпня, у деяких районах Києва через атаку російських окупантів зафіксовано забруднення повітря.

Індекс якості повітря досягнув значення 182, свідчать дані сайту SaveEcoBot.

«Найбільш забруднене повітря в Дарницькому районі. Також забруднення зафіксовано у локація Шевченківського району», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 28 серпня росіяни здійснили комбіновану атаку по Києву. Ворог використовував «Shahed», дрони-імітатори, балістичні ракети, крилатів ракети і гіперзвукові ракети «Кинджал».

За даними очільника КМВА Тимура Ткаченко, відомо про десятьох загиблих, серед них — дитина.

Також відомо про пошкодження в понад 20 місцях у Дарницькому, Дніпровському, Соломʼянському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах.

За інформацією Повітряних сил України, війська РФ атакували Україну 31 ракетою та 598 дронами. Протиповітряна оборона знешкодила 589 ворожих повітряних цілей. Влучання ракет та ударних БпЛА зафіксували на 13 локаціях, а падіння збитих цілей — на 26 локаціях.

Дата публікації
Кількість переглядів
222
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie