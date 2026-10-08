Атака РФ на Київщину: пошкоджено будинок, горіла складська будівля та вантажівка

Стовп диму

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Унаслідок чергової ворожої атаки на Київщині пошкоджено цивільні об’єкти та виникли пожежі. На щастя, минулося без загиблих чи постраждалих.

Про наслідки атаки повідомив керівник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

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У Бучанському районі пошкоджено приватний житловий будинок — в оселі понівечені покрівля та стеля.

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«Люди не постраждали», — зазначив він.

Крім того, у районі спалахнула складська будівля. Наразі пожежу продовжують ліквідовувати.

Ще одна пожежа виникла у Білоцерківському районі — там загорівся вантажний автомобіль. Машина повністю згоріла, проте рятувальникам вдалося ліквідувати займання.

Інформація про інші наслідки ворожої атаки уточнюється.

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За даними ЗМІ, на Житомирській трасі «приліт» по логістичному центру АТБ.

У Бучанському районі Київської області внаслідок ворожої атаки пошкоджено складські приміщення та виникла пожежа. Внаслідок удару постраждали троє людей.

Одного потерпілого госпіталізували до медичного закладу. Ще двом людям медики надали допомогу безпосередньо на місці події.

Наразі рятувальники продовжують ліквідовувати пожежу. До роботи залучені всі необхідні оперативні служби.

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Нагадаємо, у Києві внаслідок атаки РФ зафіксували падіння уламків у кількох районах міста. В одному з випадків виникла пожежа, також є пошкодження цивільної інфраструктури. Влада повідомила про перші наслідки удару та закликала мешканців залишатися в укриттях під час повітряної тривоги.

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