Атака РФ на Київ: під завалами можуть бути діти

Атака на Київ / © ДСНС України

Реклама

У ніч на 23 червня Київ знову зазнав ударів з боку Росії. Внаслідок одного із влучань постраждала п’ятиповерхівка у Шевченківському районі столиці. Були пошкоджені перекриття на 4 та 5 поверхах, а також значно зазнав і дах будинку.

Як передає «Еспресо», очевидці повідомляють, що під завалами можуть перебувати діти. Зокрема 2-місячне дитя.

Наразі відомо про загибель п’яти осіб. Загалом у столиці постраждали 19 людей, з яких восьмеро госпіталізовані до міських лікарень.

Реклама

Рятувальники та медики продовжують працювати на місці зруйнованого будинку, де триває пошук постраждалих та ліквідація наслідків обстрілу.

Нагадаємо, росіяни також пошкодили інфраструктуру станції метро «Святошин», яка розташована на Святошинсько-Броварській лінії столичного метрополітену. Наразі тимчасово припинено роботу одного з виходів зі станції — у напрямку Чорнобаївської площі (Героїв Бресту), що веде до мосту.