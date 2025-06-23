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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Атака РФ на Київ: під завалами можуть бути діти

Російська ракета зруйнувала верхні поверхи житлового будинку в Києві.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Атака на Київ

Атака на Київ / © ДСНС України

У ніч на 23 червня Київ знову зазнав ударів з боку Росії. Внаслідок одного із влучань постраждала п’ятиповерхівка у Шевченківському районі столиці. Були пошкоджені перекриття на 4 та 5 поверхах, а також значно зазнав і дах будинку.

Як передає «Еспресо», очевидці повідомляють, що під завалами можуть перебувати діти. Зокрема 2-місячне дитя.

Наразі відомо про загибель п’яти осіб. Загалом у столиці постраждали 19 людей, з яких восьмеро госпіталізовані до міських лікарень.

Рятувальники та медики продовжують працювати на місці зруйнованого будинку, де триває пошук постраждалих та ліквідація наслідків обстрілу.

Нагадаємо, росіяни також пошкодили інфраструктуру станції метро «Святошин», яка розташована на Святошинсько-Броварській лінії столичного метрополітену. Наразі тимчасово припинено роботу одного з виходів зі станції — у напрямку Чорнобаївської площі (Героїв Бресту), що веде до мосту.

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