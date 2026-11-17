У Києві завершили аварійні роботи після удару РФ по Оболонському району / © ДСНС

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У Києві рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару по нежитловій будівлі в Оболонському районі.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

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Фахівці ДСНС провели розбирання конструкцій пошкодженої будівлі та завершили роботи на місці ворожої атаки.

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У Києві завершили аварійні роботи після удару РФ по Оболонському району / © ДСНС

Наслідки російської атаки по Києву

Двоє людей загинули, ще одна постраждала в Оболонському районі внаслідок ударів РФ по столиці України 17 листопада.

У Києві завершили аварійні роботи після удару РФ по Оболонському району / © ДСНС

На місці удару пошкоджено нежитлову будівлю.

Двоє людей загинули, ще одна постраждала в Оболонському районі внаслідок ударів РФ / © ДСНС

Під час ліквідації наслідків атаки працівники ДСНС врятували людину, яка опинилася заблокованою під завалами. Постраждалого передали медикам.

Двоє людей загинули, ще одна постраждала в Оболонському районі внаслідок ударів РФ / © ДСНС

У Дніпровському районі внаслідок атаки по нежитловій будівлі виникла пожежа. Рятувальники ліквідували загоряння.

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У Києві завершили аварійні роботи після удару РФ по Оболонському району / © ДСНС

Після нічної атаки РФ у Києві пошкоджено мости. Як йшлося раніше, закрито Північний та Південний мости. Водночас інші переправи продовжують працювати.

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