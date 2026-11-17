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Атака РФ на Київ: у Оболонському районі завершили аварійні роботи — які наслідки удару (фото, відео)
У Києві розбирали завали після російської атаки. ДСНС повідомила про завершення робіт.
У Києві рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару по нежитловій будівлі в Оболонському районі.
Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
Фахівці ДСНС провели розбирання конструкцій пошкодженої будівлі та завершили роботи на місці ворожої атаки.
Наслідки російської атаки по Києву
Двоє людей загинули, ще одна постраждала в Оболонському районі внаслідок ударів РФ по столиці України 17 листопада.
На місці удару пошкоджено нежитлову будівлю.
Під час ліквідації наслідків атаки працівники ДСНС врятували людину, яка опинилася заблокованою під завалами. Постраждалого передали медикам.
У Дніпровському районі внаслідок атаки по нежитловій будівлі виникла пожежа. Рятувальники ліквідували загоряння.
Після нічної атаки РФ у Києві пошкоджено мости. Як йшлося раніше, закрито Північний та Південний мости. Водночас інші переправи продовжують працювати.